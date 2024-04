Reichenau II baut mit Sieg in Tarrenz Tabellenführung aus!

Details Montag, 15. April 2024 21:16

In der 17. Runde der Gebietsliga West musste sich der Fc Vils bei der SPG Axams/Grinzens mit einem 1:1 begnügen. So konnte Tabellenführer SVG Reichenau II mit einem dramatischen 5:3 Erfolg beim FC Tarrenz die Tabellenführung auf vier Punkte ausbauen.

Riesenlob an die junge Truppe vom Trainer!

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: Am Samstag hatten wir die schwere Hürde FC Tarrenz, und wir wussten über die aktuelle Heimstärke der Gastgeber. Vor zwei Wochen noch den damaligen Tabellenführer FC Vils geschlagen, gingen wir davon aus, dass die Elf von Benny Köll engagiert und beherzt zu Sachen gehen würde, um auch uns ein Bein zu stellen, und das taten sie über die ganzen 90 Minuten. Wir hatten unter Woche auch noch Probleme mit unserer Defensive, da alle 4 Spieler für das Wochenende fraglich waren. 2 davon gaben dann am Freitag zumindest grünes Licht!

Von Beginn an versuchten wir die Gastgeber unter Druck zu setzen und früh zu attackieren, um schnell in Ballbesitz zu kommen, das funktionierte recht gut und in Minute 13 dann schon der erste Grund zum Jubeln. Nach einem idealen Diagonalball vom jungen Felix Triftshäuser nahm Matteo Buratti (nach seiner Gelbsperre wieder zurück), den Ball ideal an und ging allein auf den Keeper und scorte eiskalt zum 0:1. Dann hatten wir noch eine oder zwei gute Chancen, welche wir aber nicht nutzen konnten, und es dauerte dann bis zur Minute 30, wo Alex März völlig alleine am 11er stand und nach einem Halbfeldfreistoß von Tim Kohler per Kopf ins Netz traf. Zwei Minuten später dann ein dummes Foul halb links vor unserem Tor, etwa 20 Meter, und Thomas Waibl traf per direkten Freistoß zum Anschlusstreffer! Mit 1:2 ging es in die Pause, und sehr mahnende Worte gingen an meine Mannschaft!!!

Die zweite Hälfte begann so wie die erste druckvoll von unserer Seite, und dann kamen wilde drei Minuten. Zuerst erzielte Alex März in Minute 52. aus 18 Meter mit links zum 1:3. Postwendend wieder ein dummes Foul im Halbfeld, ca. 30 Meter vor unserem Tor auf der rechten Seite. Der Freistoß drehte sich vor den Kasten, Niklas Hämmerle kam zum Abschluss, den unser Keeper noch parieren konnte, aber im Gestocher vor dem Tor konnte Hämmerle den Ball noch über die Linie drücken, Minute 54. Vom Anstoßpunkt weg dann ein toller Spielzug, Alex März wurde perfekt bedient und legte ab auf Stefano Gallo, dessen Schuss auf den Kasten etwas abgefälscht und somit unhaltbar für den Tarrenzer Schlussmann. Somit auf 2:4 erhöht und den 2 Tore Vorsprung wieder hergestellt. In Minute 86 erzielte dann Alex März nach super Zuspiel von Stefano Gallo das 2:5. Leider mussten wir dann in der ersten Minute der Nachspielzeit noch ein direktes Freistoßtor hinnehmen, was leider auch haltbar gewesen wäre – unser Keeper war dementsprechend sauer - er hat uns aber unter dem Spiel in einigen Situationen ein Tor verhindert, somit für mich keine große Sache!! Endstand somit 3:5.

Riesenlob an meine junge Truppe die im Schnitt 20,5 Jahre alt ist. Sehr großes Kämpferherz wieder gezeigt und mit Leidenschaft agiert, da freut mich sehr zu sehen! Gratulation an mein Team!“

