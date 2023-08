Martin Steiner, FC Bruckhäusl: „Wir wollen beweisen, dass wir in die Landesliga gehören!“

Details Sonntag, 06. August 2023 17:00

Der Rückzug der Kampfmannschaft des FC Buch hat dem FC Bruckhäusl die Möglichkeit eröffnet, 2023/24 doch wieder in der Landesliga Ost aufzulaufen. Nun will man natürlich beweisen, dass man dort auch mithalten kann. Der Auftakt im Tirol Cup verlief erfolgreich, Bruckhäusl steht in der 2. Hauptrunde.

Aktuelle Situation?

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Nach der Relegation war die Pause für unsere Mannschaft sehr kurz. Nachdem in der Gebietsliga der Aufstieg als klares Ziel ausgegeben wurde, gilt es jetzt nach dem Bucher Rückzug in der Landesliga Ost zu beweisen, dass man auch in diese Liga gehört."

Transferbilanz?

Martin Steiner: „Zugänge: Raphael Feiersinger (SV Kirchbichl), Fabian Kofler (SV Angerberg), Fabio Hütter (Bad Häring), Stefan Dokus (FC Buch)

Abgang: Matteo Schöbel (FC Söll). Außerdem ist Patrik Papp nach über einem Jahr Verletzungspause endlich wieder voll im Training. Leider werden wir auf Thomas Feiersinger, Marcel Geiger und Ivan Serafin aber noch die komplette Hinrunde verzichten müssen.

Testspiele?

Martin Steiner: „Gegen Kirchbichl 2 7:0 und gegen Langkampfen 3:2. Die ersten Cup- und Meisterschaftsrunden werden bei uns, wie wohl bei vielen Mannschaften noch stark von Urlaubsabwesenheiten geprägt sein. In den Tirol Cup sind wir aber erfolgreich mit einem 1:0 in Radfeld gestartet. In Niederndof konnten wir uns im Elferschießen durchsetzen und stehen damit in der 2. Hauptrunde."

Favoriten?

Martin Steiner: „Favorit in der Meisterschaft der Landesliga Ost ist für mich ganz klar Absam mit ihren Transferkrachern, außerdem denke ich, dass Stumm und Jenbach um den Aufstieg spielen werden. Der Rest der Liga sollte wieder sehr ausgeglichen sein!“

