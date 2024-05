FC Fliess behauptet weiße Frühjahrs-Weste und wahrt Titelchance mit sechstem Auswärtssieg

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 20:06

In einer Begegnung der 18. Runde der Bezirksliga West zeigte sich der FC Fliess von seiner besten Seite und besiegte die SPG Lechtal am Sportplatz Elbigenalp mit 5:2. Die 2024 noch ungeschlagenen Gäste wahrten mit dem sechsten Auswärtssieg ihr Titelchance, während die Spielgemeinschaft am Feiertag leer ausging und die achte Saisonniederlage einstecken musste.

Aufstiegsaspirant mit früher Führung

Das Spiel begann dynamisch mit einer frühen Chance für den Fliess, die bereits in der 7. Minute durch Luca Siehs erfolgreich genutzt wurde. Nach einem exzellenten Zuspiel von Leon Graber erzielte Siehs das erste Tor des Spiels, welches den Gästen eine wichtige psychologische Überlegenheit verschaffte. Trotz der widrigen Wetterbedingungen, die das Spielfeld herausfordernd machten, setzte Fliess seine aggressive Spielweise fort, die von der SPG nur schwer zu kontrollieren war. Nach dem Führungstreffer blieb das Spiel bis zur Halbzeit relativ ausgeglichen, jedoch ohne weitere Tore, was die Gastgeber hoffen ließ, im zweiten Durchgang das Spiel noch zu drehen.

Gäste erreichen durch Doppelschlag die Siegerstraße

Kurz nach der Halbzeitpause konnte Simon Schlichterle für Lechtal ausgleichen, was kurzzeitig neue Energie in das Team brachte. Doch die Freude währte nicht lange, denn der FC Fliess antwortete prompt mit zwei schnellen Toren durch Siehs und Andreas Schöpf in der 54. und 55. Minute, was den Spielstand auf 3:1 für die Gäste brachte. Die Tore, besonders der Kopfball von Schöpf nach einer Ecke, zeigten die Effizienz und taktische Überlegenheit der Gäste.

Obwohl die SPG in der 80. Minute durch Jonas Haider auf 2:3 verkürzte, war es der eingewechselte Marco File, der wenige Minuten später das vierte Tor für den FC Fliess erzielte. Das Match war entschieden, ehe der ebenerst neu ins Spiel gekommene Noah Gebhart mit seinem Tor in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 5:2 für den FC Fliess setzte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter soali07 erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.