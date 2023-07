Bruckhäusl, Tarrenz und St. Leonhard steigen nicht ab – Kundl II steigt auf!

Details Mittwoch, 26. Juli 2023 14:54

Die sehr bittere Nachricht von der Mannschaftsrückziehung des FC Buch in der Landesliga Ost, hat im Tiroler Unterhaus eine Kettenreaktion nach unten ausgelöst. Mannschaften entgehen ihrem sicherem Abstieg, Kundl II darf in der 2. Klasse sogar den unerwarteten Aufstieg feiern. Alle wünschen aber dem FC Buch, dass es mit dem Traditionsverein weiter geht, ein Neustart müsste aber natürlich in der 2. Klasse erfolgen.

Die Entscheidung des TFV vom 25. Juli 2023 im Wortlaut

Das Präsidium des Tiroler Fußballverbandes hat in seiner Sitzung am 25.07.2023 aufgrund der Zurückziehung der KM des FC BUCH aus der Landesliga Ost folgende Beschlüsse gefasst:

Dem Antrag des FC BUCH um Teilnahme an den Nachwuchsbewerben des TFV ohne Stellung einer Kampfmannschaft für die

Spielsaison 2023/2024 wird stattgegeben. Wenn der FC BUCH um Aufnahme einer KM zur Teilnahme an Bewerben des Tiroler Fußballverbandes ansucht, so wird diese in die

unterste Klasse (derzeit 2. Klasse) eingeteilt. Dem Antrag des FC BRUCKHÄUSL um Einteilung in der Saison 2023/24 in die Landesliga Ost wird stattgegeben.

Als Konsequenz aus Punkt 3. und der vorliegenden Zustimmungen der jeweiligen Vereine wurden außerdem die folgenden Beschlüsse gefasst:

- Der SV WEERBERG wird wieder in die Gebietsliga Ost eingeteilt

- Der FC TARRENZ verbleibt in der Gebietsliga West

- Der FC St. LEONHARD verbleibt in der Bezirksliga West

- Von den drei drittplatzierten Vereinen aus den 2. Klassen wird der SC KUNDL II nach Heranziehen der Fair Play Wertung in die erste Klasse Ost eingeteilt.

Das Präsidium des Tiroler Fußballverbandes ist der Meinung, dass es keine Benachteiligung geben darf und vorrangig die Ligastärke gegeben sein soll.

Wir sind die „Unabsteigbaren“

Der FC Tarrenz bemerkt auf seiner facebook-Seite: „Das Zurückziehen der Kampfmannschaft des FC Buch löste in den Tiroler Ligen eine kleine Kettenreaktion aus. Bruckhäusl bleibt nun Landesliga Ost, Weerberg wechselt von der Gebietsliga West in die Gebietsliga Ost ... und das bedeutet für den FC Tarrenz: Verbleib in der Gebietsliga West. Unser Coach Benni Köll: "Ich bin natürlich überrascht, aber das nehmen wir natürlich gerne mit. Für uns ist das ein absoluter Glücksfall. Wir sind wohl die Unabsteigbaren." Das ganze verändert für unsere KM aber grundsätzlich nichts in der Vorbereitung. Egal ob Bezirks- oder Gebietsliga: Das Niveau ist da wie dort hoch, die Derbys in beiden Ligen attraktiv.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei