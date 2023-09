Stumm erobert nach Kantersieg gegen Kufstein II Tabellenplatz vier – Bruckäusl mit Dreier gegen Kramsach

Details Montag, 04. September 2023 15:29

Absam und Westendorf lassen auch in der vierten Runde der Landesliga Ost nichts anbrennen und verteidigen ihre weiße Weste. Absam siegt gegen Jenbach 4:2 und Westendorf gegen Schwoich mit 3:0. Auf Tabellenplatz drei Walchsee nach einem 5:1 gegen Söll. Dahinter geht es für den SV Stumm vier Plätze nach oben nach einem 5:0 gegen den FC Kufstein II und der FC Brückäusl klettert zwei Plätze nach oben auf Tabellenplatz fünf nach einem 2:0 gegen den FC Kramsach/Brandenberg.

Verdienter Heimsieg von Bruckhäusl gegen Kramsach

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Die Brooks legen stark los, setzen den Gegner sofort gewaltig unter Druck. In der 10. Minute trifft Andi Spitzenstätter nach Weigand-Ecke zum 1:0. Es folgen viele Ballgewinne und Abschlüsse, die aber geblockt werden oder das Ziel verfehlen. Erst nach dreißig Minuten kommen die Gäste das erste Mal vor unser Tor. In der 34. Minute legt Alex Kögl eine Duregger-Hereingabe per Ferse auf Daniel Wieser ab, der scheitert noch am Goalie, aber Flo Silberberger steht richtig und schießt zum 2:0 ein. Es folgen weitere Chancen, das Spiel zu entscheiden, sowohl vor der Pause als auch in der ersten Minute der 2. Halbzeit, als der Kramsach Goalie einen Kögl-Kopfball sensationell entschärft und wenig später auch noch einen Hütter-Kopfball pariert. Nach rund einer Stunde kommen die Gäste zu zwei Chancen, Johnny Horngacher ist aber auf dem Posten. In der 78. Minute sieht Fabian Kofler Gelb-Rot. Was dann folgt, sind trotz Unterzahl zahlreiche Kontergelegenheiten der Brooks, die allesamt fahrlässig verspielt werden. So bleibt es beim 2:0. Ein verdienter Sieg, man hat lediglich versäumt, das Spiel frühzeitig zu entscheiden und mit etwas Pech hätte sich das auch rächen können. Weiter geht es am kommenden Samstag, dem 9. September 2023, um 14 Uhr in Kufstein!“

Stumm sehr präsent und keine Probleme gegen Kufstein II

Alexander Anfang, Trainer SVG Stumm: „In der ersten Hälfte waren wir sehr präsent, die junge Mannschaft von Kufstein spielerisch sensationell. Wir haben ihnen aber im Mittelfeld die Schneid abgekauft. Äußerst zweikampfstark und mit schnellem Umschaltspiel konnten wir das Spiel bereits in der ersten Hälfte entscheiden. Fabian Rieder brachte uns bereits in der zweiten Minute in Führung. Stefan Schragl mit einem Doppelpack in der 11. und 45. Minute und abermals Fabian Rieder brachten uns 4:0 in Führung. In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte noch das 5:0 durch Kaan Sasmaz, ein absolut verdienter Dreier!“

