Drei wichtige Punkte für die Kufstein Juniors gegen Kolsass/Weer – Thiersee gewinnt in Bruckhäusl

Überraschend einseitige Partie im letzten Schlagerspiel der Hinrunde der Landesliga Ost. Der SV Absam lässt dem SV Westendorf keine Chance und gewinnt mit 7:1. Damit überwintert Absam als Herbstmeister und der SV Thiersee hat mit einem 3:1 beim FC Bruckäusl punktemäßig mit Westendorf gleichgezogen. Den FC Kufstein Juniors gelingt ein sehr wichtiger 1:0 Erfolg gegen SV Raika Kolsass/Weer und Kufstein kann am 11. November 2023 ab 13:15 noch drei Punkte im Nachtrag der 11. Runde gegen Jenbach nachlegen.

Kolsass/Weer knapp bezwungen - Spielanalyse von Hans Schlichenmaier aus der Sicht der Kufstein Juniors

Nach zwei Niederlagen und einem noch ausständigen Spiel, welches nach einer schweren Verletzung gegen Jenbach abgebrochen wurde und am kommenden Samstag zu Ende (Restspielzeit) gespielt wird, waren die Juniors gegen die Gäste aus Kolsass/Weer, die immer wieder mit guten Ergebnissen aufhorchen ließen, gefordert.

Die sehr junge Truppe - einige Spieler sind gerade der U 16 entwachsen - war anfangs sehr nervös, was sich in vielen Fehlpässen und unnötigen Ballverlusten niederschlug, fand im Laufe der ersten Halbzeit besser ins Spiel und konnte mit einigen schöne Aktionen gefährlich vor das Tor der Gäste kommen. Die erste gute Möglichkeit hatten aber die Gäste, doch Tormann Enzi war nach einem abgefälschten Schuss auf dem Posten und hielt den Ball fest (19.). Die Juniors waren gefährlich durch Burak Güner, dessen Schuss der Gästetormann zu Ecke abwehrt (22.), oder Lucic, der allein auf den Goalie lief, sowie ein Weitschuss von Demirgioglu, welcher über die Querlatte ging. Doch den Weg ins Tor fand der Ball nicht. Mit 0:0 ging es in die Kabinen.

Nach Wiederbeginn hatten die Gäste durch Höflinger den Führungstreffer auf dem Fuß (49.), doch er verzog. Walter, der in der Halbzeit eingewechselt wurde, fand die erste Möglichkeit der Juniors vor (51.). Dann folgte eine sehr starke Phase, in der zuerst Yusufcan Güner (53.) vergab und einen Kopfball von Grömannsberger konnte Tormann Hartner mit einer Glanzparade zunichtemachen (54.). Aber auch die Gäste fanden durch Rieser, der allein vor Tormann Enzi auftauchte, eine Topchance vor, doch zum Glück verfehlte sein Schuss das Tor (66.). In der 69. Minute versuchte Yusufcan Güner mit einem Heber den herauseilenden Tormann zu überlisten, doch der Ball landete neben dem Tor. Der eingewechselte Hiskin hatte in der 77. Minute mit seinem ersten Ballkontakt noch Pech, denn der Tormann wehrte zur Ecke ab. Besser machte er es dann in der 82. Minute, als er nach einem idealen Zuspiel von Walter den Ball abgebrüht zum 1:0 über die Linie beförderte. Die restliche Spielzeit samt Nachspielzeit brachte nichts mehr Nennenswertes, sodass die Juniors als Sieger vom Platz gingen.

Fazit: Ein sehr junges Team, in dem vor allem einige 16-Jährige hervorragende Leistungen erbringen und sich gegenseitig antreiben, konnte drei wichtige Punkte erobern und damit den Anschluss an das Mittelfeld wahren.

Standards entscheiden letztes Spiel der Hinrunde zwischen Bruckhäusl und Thiersee

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Die erste Chance des Spiels hat der FCB, Daniel Wieser scheitert aber am Goalie. In der 19. Minute stellen die Gäste nach Ecke auf 0:1. In weiterer Folge passiert nicht viel, wenn wer Chancen hat, dann ist es Thiersee. Bis dann in der 65. Minute Kapitän Klausner einen Elfmeter rausholt und selber eiskalt verwandelt. Die nächste Möglichkeit hat Thiersee, die wird zur Ecke geklärt und der daraus folgende Kopfball wird unhaltbar zum 1:2 abgefälscht. Dann erst kommen die Brooks besser im Spiel, Wieser scheitert aus kurzer Distanz neuerlich am Goalie. Zehn Minuten vor Schluss stellen die Thierseer den Endstand zum 1:3 her - wieder per Kopf nach Eckball. Wenige Minuten vor Schluss vergibt Christoph Huber noch einen Hochkaräter auf den Anschlusstreffer.

So verabschiedet man sich nach einem starken Saisonstart doch etwas enttäuscht in die Winterpause. Weiter geht es im Winter mit den legendären FCB Hallenturnieren unter anderem mit dem Kampfmannschaftsturnier als Highlight am 5. und 6. Jänner 2024!“

