Söll verschafft sich mit Sieg gegen Kramsach Luft nach unten

Details Dienstag, 07. November 2023 00:56

Mit einem 3:0 Erfolg hat der FC Ager Söll gegen den FC Kramsach/Brandenberg den Vorsprung auf den Tabellenletzten zum Abschluss der Hinrunde in der Landesliga Ost auf neun Punkte vergrößert.

Mario Gschwendtner, Trainer FC Ager Söll: „Zunächst eine gute Phase meiner Mannschaft und die eine oder andere gute Möglichkeit. Dann die Gäste besser, zwei tolle Rettungsaktionen von unserem Goalie. Spielerisch wurden wir immer besser und unserem 15-Jährigen Youngster Nico Berger ist dann in der 21. Minute die Führung gelungen. In weiterer Folge ein souveräner Erfolg mit Toren von Christoph Egger und Marco Frisch. Ein verdienter Sieg, der dem Spielverlauf nach eventuell um einen Treffer zu hoch ausgefallen ist.“

Den Kampf um die Klasse geht FC Söll in der Rückrunde von der elften Position an. Söll bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten. Die letzten Resultate von FC Söll konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Kramsach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach 13 absolvierten Begegnungen nehmen die Gäste den siebten Platz in der Tabelle ein. In der Verteidigung von FC Kramsach/Brandenberg stimmt es ganz und gar nicht: 32 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Kramsach/Brand. verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Kramsach baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 23.03.2024 empfängt Söll dann im nächsten Spiel FC Kufstein Juniors, während FC Kramsach/Brandenberg am gleichen Tag bei SV Kirchdorf antritt.

Landesliga Ost: FC Söll – FC Kramsach/Brandenberg, 3:0 (2:0)

76 Marco Frisch 3:0

32 Christoph Egger 2:0

21 Nico Berger 1:0

