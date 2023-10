Angerberg gelingt dicke Überraschung gegen Walchsee

Details Montag, 30. Oktober 2023 13:53

Dass dem Tabellenletzten der Landesliga Ost, SV Angerberg, gerade gegen die staken Kicker des SV Walchsee der erste Dreier gelingen würde, das hätte wohl kaum jemand gedacht. In der 12. Runde gelingt Angerberg ein 2:0 Heimerfolg gegen den SV Walchsee und das gibt natürlich moralischen Auftrieb für das letzte Spiel der Hinrunde und für die Winterpause. Auf den Tabellenvorletzten Söll fehlen aber noch immer sechs Punkte. An der Tabellenspitze haben Leader Absam (3:1 auswärts gegen Kolsass/Weer), Westendorf (4:0 gegen Bruckhäusl) und Thiersee (4:1 im Schlagerspiel gegen Stumm) nichts anbrennen lassen.

Doppelpack von Philipp Gschösser für Angerberg

Thomas Schnellrieder, SV Angerberg: „Im vorletzten Saisonspiel bzw. im letzten Heimspiel gelang dem SVA endlich der ersehnte erste Sieg in dieser Herbstsaison. Und das ausgerechnet gegen einen in dieser Saison stark aufspielenden SV Walchsee, wo man nicht unbedingt damit hätte rechnen können.

Aber die Heimischen belohnten sich diesmal für eine kämpferisch und läuferisch heroische Leistung. Spielerisch ist natürlich noch genügend Luft nach oben, aber wie die Jungs diesmal gefightet haben, war beeindruckend. Natürlich benötigte man auch das eine oder mal etwas Glück, um nicht in Rückstand zu geraten. Walchsee hatte schon ein paar gute Tormöglichkeiten, doch Goalie Julian Torggler war stets aufmerksam und ließ keinen Gegentreffer zu. Und in der Offensive schlug dann Mister „Doppelpack“ – Philipp Gschösser zu.

Zuerst versenkte er einen 25 Meter Weitschuss unhaltbar im gegnerischen Gehäuse, 8 Minuten später war er wieder zur Stelle und schob den Ball zum vorentscheidenden 2:0 in die Maschen. Kurz darauf hatte er sogar noch das 3:0 am Fuß, doch das wäre dann des Guten etwas zu viel gewesen. Somit blieb es beim 2:0 Endstand. Dieser Sieg wurde dann noch bis spät in die Nacht hinein gefeiert.

Ein Spiel ist im Herbst noch ausständig. Kommenden Samstag, dem 4. November 2023, geht es ins Zillertal zur SVG Stumm. Spielbeginn ist um 14 Uhr.“

Angerberg spielte mit:

Julian Torggler, Lukas Osl, Manuel Perthaler, Flo Hawel, Flo Schwarzenauer, Philipp Gschösser, Simon Osl, Matthias Handle (Nici Luchner), Andreas Mayr (David Eller), Peter Wimpissinger, Florens Thurner (Reiner Hutter)

