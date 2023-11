Kufstein Juniors verlieren nach Restspielzeit gegen Jenbach

Details Montag, 13. November 2023 14:56

Am 11. November 2023 wurde die letzte Partie der Hinrunde der Landesliga Ost fertig gespielt. Das wegen einer schweren Verletzung abgebrochene Spiel zwischen den Kufstein Juniors und dem SK Jenbach konnten die Gäste am Ende mit 2:1 gewinnen. Jenbach hat damit punktemäßig mit Walchsee gleichgezogen und überwintert auf Tabellenplatz fünf. Die Top-3 Absam, Westendorf und Thiersee haben sich aber schon vom restlichen Feld abgesetzt. Dieses Trio wird wohl auch höchstwahrscheinlich den Meister intern ermitteln, der Vizemeister darf die Aufstiegsrelegation bestreiten. Die Kufstein Juniors haben die Hinrunde auf Tabellenplatz acht abgeschlossen.

Die Juniors zeigten Herzlichkeit und wünschten gute Genesung!

Hans Schlichenmaier, FC Kufstein: „Das Spiel der Juniors gegen den SK Jenbach wurde am 22.10.23 beim Spielstand von 1:1 in der 57. Minute aufgrund einer schweren Verletzung des Gästespielers Adem Aslan abgebrochen und am Samstag, dem 11.11.23 um 13:15 Uhr mit der sogenannten Restspielzeit von 33 Minuten zu Ende gespielt.

Unsere Juniors zeigten ein Herz, organisierten einen Geschenkkorb, der dem verletzten Spieler, der unter den Zusehern anwesend war, unter Applaus und mit den besten Genesungswünschen von Kapitän Günes vor Anpfiff übergeben wurde.Die Juniors starteten sehr engagiert in dieses Spiel, hatten in der 60. Minute eine gute Möglichkeit, die ungenützt blieb. In weiterer Folge war es ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Gäste in der 70. Minute die erste nennenswerte Chance vorfanden. In der 75. Minute hatte Walter die nächste Möglichkeit, die Juniors in Führung zu bringen, der Schuss wurde aber eine Beute von Tormann Poturalski. Die Gäste hatten in der 80. Minute eine gute Möglichkeit durch Elyasa Sahin, die den Weg ins Tor noch nicht fand. Besser machte es in der 81. Minute Besparmak, der mit einem gezielten Schuss an die Innenstange zum 1:2 für die Gäste traf. Dadurch waren unsere Juniors gezwungen, mehr für die Offensive zu tun. Sie fanden erst in der Nachspielzeit durch Kapitän Günes, dessen Schuss aufs kurze Eck zur Ecke abgewehrt wurde, eine gute Möglichkeit vor. Die folgenden Ecken brachten aber keine weiteren Chancen, sodass sich die Juniors mit 1:2 geschlagen geben mussten.

Fazit: Ein sehr junges Team bot vielen Routiniers ein ebenbürtiges Spiel und wenn sich die Jungs in der Vorbereitung und im Frühjahr so weiter entwickeln, werden wir noch viel Freude mit der nächsten "Generation" beim FC Kufstein haben.“

