Klarer Erfolg für Kufstein II gegen Kirchdorf – Kolsass/Weer gewinnt in Söll!

Details Sonntag, 31. März 2024 13:48

Starke Vorstellung des SV Raika Kolsass/Weer beim FC Söll und der FC Kufstein Juniors gegen den SV Steinbacher Kirchdorf in der 15. Runde der Landesliga Ost. Kolsass/Weer bringt zur Pause zwei junge Spieler, denen jeweils ein Doppelpack gelingt – 4:1 in Söll. Auch Kufstein II mit einem klaren 5:1 Erfolg gegen Kirchdorf. Thiersee gewinnt den Schlager gegen Westendorf mit 2:1 und kann sich damit von Westendorf um vier Punkte absetzen.

Nach Rückstand dreht Kufstein II gegen Kirchdorf auf!

Mutly Kuyucuk, Trainer FC Kufstein Juniors: „In der ersten Halbzeit ein Duell auf Augenhöhe. Der Wind allerdings ein großer Spielverderber. Der Wind beeinflusst auch das Führungstor der Gäste in der 42. Minute durch Tobias Baumann. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause. Nach der Pause kamen wir dann motivierter und energischer auf das Feld. Wir waren dann gleich von Anfang an aggressiver und wollten so schnell wie möglich den Ausgleich. Das gelang uns dann in der 59. Minute durch einen Weitschuss von Franjo Stanic. Wir machten dann noch mehr Druck und in der 69. Minute wurden wir belohnt. Torschütze war Yusufcan Güner zum 2:1. Ab der 63. Minute kamen die Spieler Arda Derekoy, Clements Walter und Mario Lucic. Die Einwechslung von diesen jungen Spielern sorgte dann für Tempo und Aggressivität. Durch super herrausgespielte Aktionen kamen wir dann in der 75. Minute durch Tobias Albrecht zum 3:1 und in der 82. Minute durch Mustafa Demircioglu zum 4:1 und abermals wieder durch Demircioglu in der 85. Minute zum 5:1 Endstand! Verdienter Sieg für die Mannschaft der beiden Kuyucuk-Brüder auf der Trainerbank. Die junge Mannschaft zeigte Moral und Siegeswillen. Wünsche den Trainerkollegen Klaus und seiner Mannschaft alles Gute für die weitere Meisterschaft!“

Goldenes Händchen vom Coach von Kolsass/Weer in Söll

Stefan Schmied, Trainer SV Raika Kolsass/Weer: „Wir sind in die Partie schlecht gestartet. Nach elf Minuten das 0:1 durch Christoph Egger. Nach einem Doppeltausch zur Pause lief es aber in Halbzeit zwei wesentlich besser. Die beiden eingewechselten Spieler Christoph Höfinger und Benjamin Corrigan erzielten jeweils einen Doppelpack. Über das ganze Spiel gesehen war es ein absolut verdienter Erfolg. Mit dem 4:1 konnten wir uns auf Tabellenplatz zehn verbessern.“

