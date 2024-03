Coach von Jenbach nach Sieg über Walchsee: "Wir wollten einfach den Dreier heute!"

Details Montag, 25. März 2024 22:12

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Jenbach mit 2:1 gegen Walchsee gewann. Hundertprozentig überzeugen konnte SK Jenbach dabei jedoch nicht. Es war aber eine kämpferisch sehr starke Leistung in einer richtungsweisenden Partie. Jenbach überholt Walchsee und setzt sich auf Tabellenplatz vier.

Im Hinspiel wurden die Gastgeber mit 1:5 abgeschossen.

Onur Sezen brachte sein Team in der 27. Minute nach vorn. Die Führung hielt allerdings nur acht Minuten. Ein Eigentor brachte den Ausgleich für SV Walchsee (35.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In der 71. Minute bejubelte Jenbach das 2:1. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte SK Jenbach gegen Walchsee.

Lukas Pfurtscheller, Trainer SK Jenbach: „Wir hatten sehr viele Möglichkeiten in der ersten Hälfte. Nach unserem Treffer leider ein Eigentor zum Ausgleich. In Hälfte zwei haben wir uns dann noch mehr in das Spiel reingebissen. Ein Strafstoß zum 2:1 und in Folge eine tolle defensive Leistung. Wir wollten einfach unbedingt den Dreier heute!“

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Jenbach aus und brachte eine Verbesserung auf Platz vier ein. Die bisherige Spielzeit von SK Jenbach ist weiter von Erfolg gekrönt. Jenbach verbuchte insgesamt acht Siege und zwei Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SK Jenbach zu besiegen. Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt SV Walchsee den fünften Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Walchsee überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg. Während Jenbach am kommenden Samstag SVG Stumm Stummerberg empfängt, bekommt es SV Walchsee am selben Tag mit FC Kramsach/Brandenberg zu tun.

Landesliga Ost: SK Jenbach – SV Walchsee, 2:1 (1:1)

71 Sueleyman Uenal 2:1

35 Eigentor durch Resul Uenlue 1:1

27 Onur Sezen 1:0

