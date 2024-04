Klarer Derbysieg von Bruckhäusl in Schwoich!

Details Montag, 01. April 2024 10:09

In der 15. Runde der Landesliga Ost blieb der FC Riederbau Schwoich gegen FC Bruckhäusl chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche.

Spielanalyse aus der Sicht von Bruckhäusl

Perfekter Spielverlauf für die Brooks. Eigentlich aus dem Nichts geht man nach 10 Minuten mit 1:0 in Führung, Mario Barisic trifft nach Huber-Ecke. Nur zwei Minuten später nützt Alex Kögl einen Abwehrfehler zum 2:0. Beide Mannschaften immer wieder mit Chancen, Daniel Wieser trifft nach gut 30 Minuten zum 3:0. Kurz vor der Pause pariert Johnny Horngacher dann auch noch einen Elfmeter. Wenige Minuten nach Wiederbeginn der nächste kapitale Abwehrfehler der Gastgeber und Alex Kögl schnürt den Doppelpack. In der Folge die Brooks noch mit Chancen auf weitere Tore, die aber ausgelassen werden. So feiert man den 2. Derbysieg in Folge. Vielen Dank an die zahlreich mitgereisten Unterstützer, die das Spiel zu einem gefühlten Heimspiel gemacht haben! Weiter geht es am Samstag zu Hause gegen Jenbach um 17.30 Uhr.

.

Nach der klaren Pleite gegen Bruckhäusl steht FC Schwoich mit dem Rücken zur Wand. Im Angriff von Schwoich herrscht Flaute. Erst 16-mal brachte das Heimteam den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich FC Riederbau Schwoich schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die schmerzliche Phase von FC Schwoich dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Trotz der drei Zähler machte FC Bruckhäusl im Klassement keinen Boden gut. Sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat Bruckhäusl momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über Schwoich ist FC Bruckhäusl weiter im Aufwind.

Nächster Prüfstein für FC Riederbau Schwoich ist SV Absam (Samstag, 17:00 Uhr). Bruckhäusl misst sich am selben Tag mit SK Jenbach (17:30 Uhr).

Landesliga Ost: FC Riederbau Schwoich – FC Bruckhäusl, 0:4 (0:3)

53 Alexander Koegl 0:4

35 Daniel Wieser 0:3

13 Alexander Koegl 0:2

10 Mario Barisic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.