Angerberg mit guter Vorstellung gegen Leader Absam!

Details Montag, 01. April 2024 19:52

In Runde fünfzehn der Landesliga Ost ging Leader SV Absam als klarer Favorit gegen den Tabellenletzten SV Angerberg. Wir oft in derartigen Duellen tat sich aber der klare Favorit schwer. Am Ende holt aber Absam doch noch einen Dreier mit einem 2:1 Erfolg.

Thomas Schnellrieder, SV Angerberg: „Vor einer schwierigen Aufgabe stand unsere Mannschaft im ersten Heimspiel des Frühjahres. Kein Geringerer als der Tabellenführer SV Absam gastierte im Sportzentrum. Dementsprechend klar verteilt waren die Rollen vor Beginn des Spieles. Alles andere als ein klarer Erfolg der Gäste wäre eine Überraschung. Trainer Thomas Handle hatte den SVA taktisch ausgezeichnet auf den übermächtigen Gegner eingestellt. Dieser präsentierte sich ballsicher, technisch und spielerisch recht gut, doch unsere Mannschaft machte die Räume eng, zeigte kämpferisch eine tadellose Leistung und bereitet Absam auf die Weise doch ein wenig „Kopfweh“. Die Gäste hatten nach 25 Minuten die erste richtig gute Tormöglichkeit, doch der Schuss ging am langen Eck vorbei. In Folge zeigte sich der SV Angerberg mutiger und tauchte einige Male im gegnerischen Strafraum auf. In der 42. Minute steckt den Heimfans der Torjubel bereits in der Kehle. Doch letztendlich verhinderte der Pfosten die Führung. Wie brutal Fußball sein kann, zeigte sich mehr oder weniger im Gegenzug, als ein harmlos scheinender Weitschuss plötzlich in den Maschen zappelte. Anstatt mit einer Führung in die Pause zu gehen, lag nun der Tabellenführer vorne.

Beide Teams kamen personell unverändert aus der Kabine. Die Heimischen versuchten den Rückstand zu egalisieren. Dieses Vorhaben gelang dann in der 59. Minute. Mit einem weiten Ball wurden Johannes Wiechenthaler auf die Reise geschickt, im hart an der Grenze gerührten Zweikampf setzte er sich gegen den Absamer Gegenspieler durch und bezwang im Anschluss den Gästetorhüter zum viel umjubelten Ausgleich. Angerberg konnte in der Folge das Spiel offenhalten. Dennoch waren die Gäste einen Ticken gefährlicher. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld, wo man auch ein Foul pfeifen hätte können, schaltete Absam schnell in den Angriffsmodus um und erzielte in der 71. Minute den neuerlichen Führungstreffer zum 1:2. Diesen Dämfper musste der SVA kurz verdauen, um dann selbst wieder Nadelstiche zu setzten. Doch alle Bemühungen waren umsonst, der Tabellenführer spielte die Führung recht souverän über die Zeit. Somit musste sich der SV Angerberg knapp aber doch mit 1:2 geschlagen geben.

Trotzdem kann man aus dieser Partie viel Positives mitnehmen, das man in den kommenden Spielen auch wieder abrufen sollte. Vielleicht gelingt dann die eine oder andere Sensation. Die Gegner werden nämlich im Moment nicht leichter. Am kommenden Samstag gastiert man auswärts beim Tabellendritten SV Westendorf, und in zwei Wochen beim nächsten Heimspiel kommt der Tabellenzweite SV Thiersee ins Sportzentrum.“

Angerberg spielte mit:

Julian Torggler – Hans-Peter Taxacher, Florian Hawel, Nicolas Luchner, Lukas Osl (Jakob Osl) - Simon Osl, Andreas Mayr, Marco Margreiter (Reiner Huter), Florian Schwarzenauer, Peter Wimpissinger – Johannes Wiechenthaler (Florens Thurner). Nicht eingesetzt: Matthias Handle, Daniel Waldhütter, Martin Peer.

Mit lediglich vier Zählern aus 15 Partien steht SV Angerberg auf dem Abstiegsplatz. Mit nur zwölf Treffern stellt die Heimmannschaft den harmlosesten Angriff der Landesliga Ost. Angerberg musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Angerberg insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach der Niederlage gegen SV Absam bleibt Angerberg weiterhin glücklos.

Nach 15 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Absam 38 Zähler zu Buche. Der Defensivverbund von SV Absam ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 17 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Seit neun Begegnungen hat Absam das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Mit 42 Gegentreffern ist SV Angerberg die schlechteste Defensivmannschaft der Liga.

Nächster Prüfstein für Angerberg ist SV Westendorf (Samstag, 18:00 Uhr). SV Absam misst sich am selben Tag mit FC Riederbau Schwoich (17:00 Uhr).

Landesliga Ost: SV Angerberg – SV Absam, 1:2 (0:1)

71 Philipp Riegler 1:2

59 Johannes Wiechenthaler 1:1

44 Sascha Woergetter 0:1

