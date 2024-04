Sensationeller Punktegewinn von Angerberg im „Waldstadion“ - Kramsach/Brandenberg gewinnt in Stumm!

Details Montag, 08. April 2024 00:13

In der Landesliga Ost lässt Leader SV Absam auch in der 16. Runde nichts anbrennen. 5:0 gegen Schwoich. Verfolger Thiersee kommt in Kolsass über ein 0:0 nicht hinaus, damit beträgt der Vorsprung von Absam bereits fünf Punkte. Auch der SV Westendorf kommt sensationell gegen den Tabellenletzten SV Angerberg über ein 1:1 nicht hinaus. Mit komplett umgestellter Defensive gelingt dem FC Kramsach/Brandenberg ein 3:2 Erfolg bei der SVG Stumm.

Angerberg überrascht in Westendorf!

Thomas Schnellrieder, SV Angerberg: „War man letzte Woche gegen Tabellenführer Absam knapp dran am Punktegewinn, so knüpfte man an diesem Wochenende dem Tabellendritten Westendorf auswärts einen Punkt ab, und das gar nicht unverdient.

Kämpferisch konnte man abermals voll und ganz überzeugen. Wenn es notwendig war eng am Mann, giftig und zweikampfstark. Man ließ die Hausherren nie so richtig in Fahrt kommen. Aber auch spielerisch, vor allem in der zweiten Halbzeit, zeigte man ansehnliche Kombinationen. Das Herausspielen klappte recht gut, im Mittelfeld funktionierte die Laufarbeit, sodass immer Anspielstationen vorzufinden waren. Das einzige, aber große Manko ist das Herausspielen von Tormöglichkeiten. Diese waren auch gegen Westendorf Mangelware. Trotzdem gab man nie auf, auch nachdem den Hausherren in der 24. Minute der Führungstreffer gelang. Ein Kopfball im Anschluss an einen Eckball bedeutete das 1:0 für Westendorf. Allerdings stellte man sich dabei nicht unbedingt geschickt an. Dies war auch der Pausenstand.

Auch in Halbzeit zwei war man gut im Spiel, der Favorit konnte sein gewohntes Spiel nicht aufziehen. Richtig gute Tormöglichkeiten konnte sich Westendorf auch nicht erarbeiten. Angerberg spielte gefällig und ebenbürtig, stand in der Abwehr sehr sicher, doch die oben erwähnten Chancen sollten sich nicht einstellen. Als man schon mit einer knappen Niederlage rechnen musste, passiere das nicht mehr für möglich gehaltene. Die Nachspielzeit neigte sich schon dem Ende, Angerberg spielte bereits seit einigen Minuten „All in“, ertönte plötzlich der Pfiff von Schiedsrichter Egger. Es gab Strafstoß für den SV Angerberg. Kapitän Simon Osl übernahm die Verantwortung, behielt die Nerven und verwandelte zum vermeintlichen Ausgleichstreffer. Doch der Strafstoß musste wiederholt werden, da ein Angerberger Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen war. Klappe, die Zweite. Wieder schritt Simon Osl zum Punkt. Dieser Mann muss Nerven wie Stahl besitzen, denn auch der zweite Versuch zappelte im Netz. Ausgleichstreffer in letzter Sekunde. Somit entführte unser Team nicht unverdient einen Punkt aus dem Westendorfer Waldstadion.

Die momentan gute Form wurde prolongiert und kann auch hoffentlich im nächsten Spiel zu Hause gegen den Tabellenzweiten SV Thiersee abgerufen werden. Die Fans werden auf alle Fälle unsere Mannschaft tatkräftig unterstützen. Gratulation dem Team von Trainer Thomas Handle, der die Mannschaft wieder sehr gut eingestellt hat und auch bei den Wechseln ein gutes Händchen hatte.“

Der SV Angerberg spielte mit:

Julian Torggler – Hans-Peter Taxacher, Manuel Perthaler (Jakob Osl), Nicolas Luchner, Lukas Osl (Philipp Gschösser), Daniel Waldhütter (Caner Bakmaz) – Florian Schwarzenauer, Simon Osl, Matthias Handle, Marco Margreiter – Johannes Wiechenthaler (Andreas Mayr)

Neu aufgestellte Verteidigung von Kramsach bewährt sich in Stumm!

Helmuth Lechner, Trainer FC Kramsach/Brandenberg: „Heute mussten wir mit einem sehr ausgedünnten Kader zurechtkommen. Die gesamte Verteidigung fehlte aus unterschiedlichen Gründen und so war es zunächst einmal das Ziel, nicht unter die Räder zu kommen. In der ersten Halbzeit haben wir sehr defensiv gespielt, Stumm hatte sehr viele gute Möglichkeiten. Stumm ging auch in der 13. Minute durch Florian Taxacher in Führung. Kurz vor der Pause ist uns aber das 1:1 durch Alexander Stock gelungen. In der zweiten Halbzeit spielte unsere Defensive sehr stark, auch unser Goalie in Topform! Stumm hatte gute Möglichkeiten, aber wir haben das 2:1 und das 3:1 durch Maximilian Moser geschossen. Kurz darauf in der 57. Minute der Anschlusstreffer von Stumm zum 2:3. Mit unglaublichem Einsatz haben wir das 3:2 dann über die Zeit gebracht. Unser Goalie und der Einsatz der gesamten Mannschaft waren dafür ausschlaggebend!“

