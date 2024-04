Acht Treffer zwischen Bruckhäusl und Jenbach

Details Dienstag, 09. April 2024 00:45

Die allermeisten Tore in der 16. Runde der Landesliga Ost konnte man in der Partie zwischen dem FC Bruckhäusl und dem SK Jenbach sehen. Jenbach gewinnt nach neunzig spannenden und sehr abwechslungsreichen Minuten am Ende mit 5:3. Damit erobert Jenbach Tabellenplatz drei von Westendorf, da Westendorf zu Hause gegen Angerberg sensationellerweise über ein 1:1 nicht hinauskommt. Bruckhäusl verliert einen Platz und ist nun Tabellenachter.

Jenbach gegen Bruckhäusl: Spielanalyse aus der Sicht von Bruckhäusl

Schwierige Vorzeichen für unsere Mannschaft, mehrere Spieler gehen angeschlagen in die Partie. So muss man in der ersten Halbzeit schon 2x wechseln. Zum Spielverlauf: Schon nach wenigen Sekunden setzt Daniel Wieser mit schönem Direktspiel den aufgerückten Außenverteidiger Raphi Duregger ein und dessen Flanke wird per Handspiel geblockt - Elfer, Kapitän Andi Spitzenstätter stellt auf 1:0. Nach Chancen auf beiden Seiten (unter anderem ein Lattentreffer der Gäste) kommt Jenbach glücklich zum Ausgleich. FCB Verteidiger Christian Wieser bekommt den Ball 30m vor dem Tor in den Bauch geschossen und der Ball spritzt direkt in den Lauf des Jenbach Stürmers, der allein auf das Tor zuläuft. Wenig später stellen die Gäste noch auf 1:2 und kurz nach Wiederanpfiff nach einem Fehler im Spielaufbau auf 1:3.

Die Brooks lassen aber nicht nach und in Minute 55 verkürzt Daniel Wieser nach Kögl-Assist auf 2:3. Der FCB jetzt mit einer ganz starken Phase, Sedat Erol verfehlt nach Einzelaktion knapp das Tor, Florian Silberberger scheitert an der Latte. Die darauffolgende Silberberger-Ecke verwertet Erol nach 65. Minuten zum Ausgleich. Zwei Minuten darauf aber gleich der Stimmungskiller, als die Gäste wieder in Führung gehen und in der 76. Minute mit dem 3:5 für die Vorentscheidung sorgen. Die Brooks geben sich an diesem ungewöhnlich heißen April-Tag aber nicht auf und kommen auch in den Schlussminuten noch zu Chancen.Es bleibt beim 3:5 und der ersten Frühjahrsniederlage. Weiter geht es am Freitag um 19:00 Uhr auswärts in Kramsach.

