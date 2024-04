Kolsass/Weer spielt in Kirchdorf groß auf

Details Montag, 15. April 2024 21:28

Niederlage des Tabellenführers SV Absam in der 17. Runde der Landesliga Ost! Im Spitzenspiel der Runde setzt sich der SK Jenbach mit 2:1 gegen Absam durch und kann damit den Rückstand auf Absam auf sechs Punkte reduzieren. Noch näher dran ist der SV Thiersee, dem nach einem 2:0 beim SV Angerberg nur mehr zwei Punkte auf den Tabellenführer fehlen. Der SV Raika Kolsass/Weer springt mit einem 4:1-Erfolg beim SV Steinbacher Kirchdorf auf Tabellenposition neun.

Fabian Kellner brachte die Heimmannschaft in der 18. Minute ins Hintertreffen. Hannes Mair nutzte die Chance für Kolsass/Weer und beförderte in der 24. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Die Hintermannschaft von SV Kirchdorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Für das 3:0 von SV Kolsass/Weer sorgte Okan Sari, der in Minute 70 zur Stelle war. In der 76. Minute erzielte Florian Danzl das 1:3 für Kirchdorf. Florian Rieder überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für Kolsass/Weer (82.). Ein starker Auftritt ermöglichte den Gästen am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Kirchdorf.

Kirchdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Angriff von SV Kirchdorf herrscht Flaute. Erst 16-mal brachte Kirchdorf den Ball im gegnerischen Tor unter.

SV Kolsass/Weer erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Mit diesem Sieg zog Kolsass/Weer an SV Kirchdorf vorbei auf Platz neun. Kirchdorf fiel auf die elfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Nächster Prüfstein für SV Kirchdorf ist SV Walchsee (Samstag, 17:00 Uhr). SV Kolsass/Weer misst sich am selben Tag mit SV Angerberg (18:00 Uhr).

Landesliga Ost: SV Kirchdorf – SV Kolsass/Weer, 1:4 (0:2)

82 Florian Rieder 1:4

76 Florian Danzl 1:3

70 Okan Sari 0:3

24 Hannes Mair 0:2

18 Fabian Kellner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.