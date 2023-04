Ausblick: Leader SPG Innsbruck West ist am 28.4.23 in Matrei zu Gast!

Details Freitag, 28. April 2023 01:36

In der 19. Runde der Landesliga West empfängt am 28.4.23 um 19:30 Uhr der SV Matrei das Team der SPG Innsbruck West. Matrei Trainer Farid Lener fasst im ligaportal.at Interview die bisherigen Auftritte seiner Mannschaft zusammen. Gegen den Tabellenführer will man vor den eigenen Fans wieder eine starke Vorstellung zeigen. Für Innsbruck West ist es in den letzten Runden wieder sehr eng geworden. Die Top-4 Innsbruck West, Längenfeld, Umhausen und Stubai trennen nur drei Punkte! Titel und Aufstiegsplatz zwei sind also wieder heftig umkämpft. Längenfeld spielt in Absam, Umhausen in Thaur und Stubai empfängt Landeck.

Die Spieler werden hart daran arbeiten, wieder in die Spur zu kommen!

Farid Lener, Trainer SV Matrei: „Wir laufen in jedem Spiel den eigenen Fehlern hinterher und das immer gleich in den ersten zehn Minuten. Wir schießen in Reutte vier Tore und gehen als Verlierer vom Platz, in Zirl gehen wir mit 1:0 in Führung und verlieren 2:4!

Absolut positiv ist die Moral der Mannschaft, die immer alles gibt - nach individuellen Fehlern, die in dieser Liga fast immer bestraft werden, kommen wir immer zurück, antworten gleich mit einer Topchance oder sogar mit dem Anschlusstreffer oder Ausgleich!

Jetzt kommt der Tabellenführer aus Innsbruck nach Matrei: Wir werden alles daran setzen, vor eigenem Publikum das alles wieder gut zu machen, uns noch aggressiver und spielerisch besser zu präsentieren, zu Hause sind wir seit knapp über einem Jahr ungeschlagen und haben diese Saison noch kein Heimspiel verloren. Im letzten Heimspiel vor drei Wochen haben wir den Tabellenführer aus Längenfeld geschlagen und schönen Fußball gezeigt. Das ist wieder möglich, wenn alle daran glauben und 120 Prozent geben, davon bin ich überzeugt!

Die Spieler werden hart daran arbeiten, wieder in die Spur zu kommen, es braucht ein Erfolgserlebnis für die gesamte Mannschaft, den Verein!“

