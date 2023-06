Zirl präsentiert vier Verstärkungen – Absam zündet Transfergranate

Details Freitag, 23. Juni 2023 00:38

Bereits in den letzten Runden der Meisterschaft wurde auch in der Landesliga West im Hintergrund am neuen Kader gebastelt und nun werden die ersten Ergebnisse verlautbart. Der FC Zirl hat sich mit vier Spieler massiv verstärkt, der SV Absam meldet einen Rückkehrer, für den es eine Herzensangelegenheit ist, nicht in der Regaionalliga West, sondern in der Landesliga West bei seinen Freunden zu spielen!

Zirl begrüßt vier massive Verstärkungen

„Wir waren schon fleißig am Transfermarkt unterwegs und dürfen euch unsere ersten Transfers bekanntgeben. Herzlich willkommen sagen wir zu Moritz Saurwein - er wechselt vom IAC zu uns. Moritz spielte in seiner bisherigen Karriere bei allen Topklubs in Innsbruck. Er wird uns im Mittelfeld bzw. in der Offensive verstärken. Neu bei uns ist auch Lukas Steinbacher – er wechselt vom SVI zu uns. Seine Ausbildung absolvierte Lukas beim SVI. Zuletzt stand er für den SC Schwaz auf dem Platz und wird uns ebenfalls im Mittelfeld bzw. in der Offensive verstärken. Orhan Karademir wechselt vom SV Thaur bzw. von seinem Heimverein SV Hall zu uns. Orhan spielte schon von Wacker Innsbruck, Völs, Thaur und natürlich Hall. Orhan ist flexibel einsetzbar und wird uns in der Defensive verstärken. Abidin Ölmez wechselt von Oberhofen zu uns und wird uns in der Innenverteidigung verstärken. Abidin startete seine Karriere beim SV Telfs und durchlief sämtliche Nachwuchsleistungszentren und bringt reichlich Erfahrung mit. Wir freuen uns über jeden Einzelnen unserer Transfers und sind uns sicher, dass Sie unsere Mannschaft bereichern werden!“ (Quelle: FC Zirl facebook)

Herzensangelegenheit – Rückkehr nach Absam!

„In der Saison 2021/22 wurde Christian Auer in Diensten des SV Absam mit 28 Toren überlegener Torschützenkönig in der Landesliga West. Diese Leistung blieb in Fußball-Tirol natürlich nicht unbemerkt. Im Sommer 2022 folgte der Goalgetter dem Ruf des SC Schwaz in die Regionalliga Tirol, wo er die Schwazer gleich im ersten Pflichtspiel der Saison im ÖFB-Cup gegen den LASK in der 1. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Ein Einstand nach Maß. Die Silberstädter schafften in der abgelaufenen Saison den angestrebten Aufstieg in die Regionalliga West (3. Liga), wozu Christian Auer mit acht Meisterschaftstoren einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet hat.Jetzt erfolgt die sensationelle Rückkehr des Stürmers zum SV Absam in die Landesliga: „Der SV Absam ist eine Herzensangelegenheit für mich. Ich habe viele Freunde hier und mir taugt der Weg, der in Absam eingeschlagen wird. Ich kann es kaum erwarten, bis es losgeht!“ Beim SV Absam erhält die personifizierte Torgarantie die standesgemäße Rückennummer 10! Herzlich willkommen zurück bei den Zebras!“ (Quelle: SV Absam facebook)

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei