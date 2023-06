Österreichs Goalgetter spielt für Götzens – Schönwies/Mils verabschiedet zwei Kicker „nach oben“!

Details Dienstag, 27. Juni 2023 00:14

Der Aufsteiger in die Landesliga West bringt für die Saison 2023/24 auch ein ganz besonderes „Schreckgespenst“ für alle Goalies der Liga mit. Manuel Weichselbraun vom SV Götzens war in der Saison 2022/23 nicht mehr und nicht weniger als der erfolgreichste Knipser in Österreich! FG Schönwies/Mils musste sich von zwei Spielern verabschieden – mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Beide klettern nämlich eine bzw. zwei Ligen höher!

Erfolgreichster Torschütze Österreichs kickt für Götzens!

„Stolz - wie ein Volksschulkind auf die erste Schultüte - trug Manuel Weichselbraun am Samstag beim Torjubel sein weißes T-Shirt mir der aufgedruckten Zahl 50 zur Schau. Schon im vergangenen Jahr hatte unser Kapitän dieses Oberteil von Martin Schmölz in die Hand gedruckt bekommen. Damals blieb „Weichsi“ bei seinen 48 Toren hängen. Mit seinem Sechserpack am letzten Spieltag erreichte der 28-Jährige nicht nur die 50-Tore-Marke. Mehr noch: Dank seiner 51 geschossenen Saisontore kürte sich der Vollblutstürmer zum besten Torjäger in ganz Österreich. Noch einmal: Der beste Torjäger Österreichs spielt in Götzens! Wir freuen uns, dass unser Kapitän auch in der nächsten Saison für uns aufläuft. Ein schönes Zeichen: Um zu demonstrieren, dass die 50-Tore-Marke ohne seine Teamkollegen nicht erreichbar gewesen wäre, nimmt „Weichsi“ seine Kameraden zur Übergabe der Auszeichnung des tirolweiten Torschützenkönigs mit!“ (Quelle: SV Götzens facebook)

Kicker von Schönwies/Mils wechseln in Tirol Liga bzw. Regionalliga Tirol

„In Richtung Tiroler Liga (SPG Prutz/Serfaus) verlässt uns,nach einer Saison unsere Nr. 7 Deniz Türker. Auch dir, lieber Deniz, wünschen wir alles Gute für deinen weiteren Weg! Mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge müssen wir uns von einem großen Talent verabschieden: Lorenz „Lori“ Heidegger wird uns - nach zwei Jahren - in Richtung Regionalliga Tirol (WSG Tirol Amateure) verlassen! Lieber Lori! Wir wünschen dir alles Gute für diesen nächsten Schritt und natürlich auch für deine weitere Zukunft und werden dich in unserer Fußballgemeinschaft sehr vermissen! Mach’s gut und vergiss nie: Du bleibst immer einer von uns! Wie man auch hier wieder sieht: Die FG kann ein Sprungbrett für Oberländer Talente sein!“ (Quelle: FG Schönwies/Mils facebook)

