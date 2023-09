U10/U11/U12 und U14 Bandenzauber wie früher – jetzt anmelden!

Details Mittwoch, 20. September 2023 16:06

In der Sporthalle Hötting West veranstaltet der ISK im Dezember 2023 ein Nachwuchsturnier für U10/U11/U12 und U14 für das man sich ab sofort anmelden kann. Gespielt wird in der traditionellen Form mit Banden. Alle Details zur Anmeldung nachfolgend!

Jetzt anmelden für das Turnier im Dezember 2023!

Andi Lanza, sportlicher Leiter SPG Innsbruck West: „Der Name ISK genießt zwar nicht mehr den Bekanntheitsgrad wie noch vor einigen Jahren, da 2012 der Zusammenschluss mit dem SV Lohbach/Kranebitten vollzogen wurde und der sportliche Auftritt unter der SPG Innsbruck West startete. Mit dem Zusammenschluss ging der Name ISK in der Öffentlichkeit großteils verloren, aber der ISK wird bei uns stets in Erinnerung behalten.

Aus diesem Grund veranstalten wir am Freitag und Samstag, dem 8. und 9. Dezember 2023 in der Sporthalle Hötting West in Innsbruck zum 100-jährigen Vereinsjubiläum vom ISK - Innsbrucker Sportklub unser Jubiläumsnachwuchsturnier für U10/U11/U12 und U14 Mannschaften.

Bandenzauber wie früher!

Wie in den alten Zeiten werden wir das Turnier mit Banden austragen!“

FREITAG, 8. Dezember 2023

09.00 - 14:30 Uhr

U11 Turnier (5 Feldspieler + Tormann) max. 10 Mannschaften

(Jahrgänge 2013)

14:30 Uhr - 19:30 Uhr

U12 Turnier (5 Feldspieler + Tormann) max. 10 Mannschaften

(Jahrgänge 2012)

SAMSTAG, 9. Dezember 2023

9:00 Uhr - 14:30 Uhr

U10 Turnier (5 Feldspieler + TM) maximal 10 Mannschaften

(Jahrgänge 2014)

14:30 Uhr - 19:30 Uhr

U14 Turnier (5 Feldspieler + TM) max. 10 Mannschaften

(Jahrgänge 2010)

