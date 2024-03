Marco Klingenschmid, FG Schönwies/Mils: „Jedes Heimspiel ist bei uns ein kleines Dorffest!“

Details Samstag, 09. März 2024 16:23

Außer Innenverteidiger und Tormann hat Marco Klingenschmid bei der FG Schönwies/Mils schon jede Position gespielt. Das zeigt allein schon, wie wichtig der Kapitän für seine Mannschaft ist. In der laufenden Meisterschaft der Landesliga West will man in der Rückrunde die Großen ein wenig ärgern. Los geht es für Schönwies/Mils in vierzehn Tagen am 23. März 2023 um 16 Uhr mit dem Auswärtsspiel in Thaur.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Marco Klingenschmid: „Das ist schon lange her, aber da mein Vater selbst gespielt hat, wahrscheinlich er!“

Ausbildung und Karrierestationen?

Marco Klingenschmid: „Von 1997 bis Ende 2015 SC Imst, seit Jänner 2016 bei der FG Schönwies/Mils, das war es!“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Marco Klingenschmid: „Aufgrund des langen gemeinsamen Weges in Imst sicherlich da Tschetti - Thomas Schatz!“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Marco Klingenschmid: „Der Fußball hat immer einen sehr großen Stellenwert für mich gehabt, sonst kann man es nicht so lange machen. Mittlerweile habe ich ein Kind und Haus gebaut, da haben sich die Prioritäten doch etwas verschoben.“

Bisheriges Karrierehighlight?

Marco Klingenschmid: „Ich hatte viele schöne Momente im Fußball, da fällt es mir schwer „das“ Highlight herauszustreichen.“

Bisheriges Karrieretief?

Marco Klingenschmid: „Der Abstieg mit der FG von der Tiroler Liga in die Landesliga war nicht gerade der schönste Moment in meiner Karriere.“

Warum spielst du gerade beim im Team von Schönwies/Mils?

Marco Klingenschmid: „Im Jänner 2016 bin ich gemeinsam mit meinem langjährigen Wegbegleiter und Mentor, dem Hölli, zu seinem Heimatverein gewechselt. Mittlerweile ist es auch mein Heimatverein geworden. Ich wohne und habe meine Familie in Schönwies.“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Marco Klingenschmid: „Die Größe! Die FG hat im Verhältnis zu unseren Nachbarn ein sehr kleines Einzugsgebiet und kann aber durch das persönliche, familiäre, aber auch professionelle Umfeld immer wieder aufzeigen und ist auch für junge Talente eine echte Option. Außerdem ist jedes Heimspiel der FG ein kleines Dorffest, das gibt es nicht überall!“

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Marco Klingenschmid: „Super Vorbereitung, gewaltige Trainingsbeteiligung, gute erste Testspiele – alles offen!“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Marco Klingenschmid: „Wie immer wollen wir die Großen ärgern und eine Rolle im vorderen Tabellenfeld spielen.“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Marco Klingenschmid: „Ich bin der Meinung, dass die Landesliga gegenüber anderen Ligen eindeutig an Attraktivität gewonnen hat. Wir haben Derbys, gute Kicker und vor allem Spieler aus den jeweiligen Regionen, die man kennt!“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Marco Klingenschmid: „Der FC Stubai.“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Marco Klingenschmid: „FC Barcelona.“

Deine Meinung zum VAR?

Marco Klingenschmid: „An sich eine gute Sache, speziell im Hinblick auf Tätlichkeiten. Sonst wird er mir fast zu viel eingesetzt. Ich verstehe auch nicht, wie es trotz dieser Technik immer noch zu groben Fehlentscheidungen kommen kann. Außerdem wären wir ohne VAR ja Europameister geworden!“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Marco Klingenschmid: „Ich glaube, dass der Fußball in unseren Bereichen immer wieder unter Druck gerät, da sich die Interessen vieler Kinder und Jugendlicher nicht nur auf den Fußball konzentrieren. Das Angebot an anderen Sportarten und Freizeitbeschäftigungen ist natürlich auch enorm gestiegen. Wann der Nachwuchs fehlt, muss ich im KM Bereich das Einzugsgebiet erweitern. Dies funktioniert im Amateurbereich leider immer öfter nur noch mit Geld. Was für mich der falsche Weg ist.“

Wie könnte man mehr Kinder und Jugendliche für den Fußball begeistern?

Marco Klingenschmid: „Ich glaube, jeder Verein tut sein Möglichstes, um vom immer kleiner werdenden Kuchen ein Stück abzubekommen. Da braucht es von mir keine Tipps.“

Dein großes Vorbild allgemein?

Marco Klingenschmid: „Da habe ich kein spezielles Vorbild.“

Dein Vorbild im Fußball?

Marco Klingenschmid: „Luis Figo.“

Dein Lieblingsfilm/SchauspielerIn?

Marco Klingenschmid: „Bohemian Rhapsody, Michael Bully Herbig und Mila Kunis.“

Deine Lieblingsmusik?

Marco Klingenschmid: „Eros Ramazzotti, Zucchero und alles, was italienisch klingt!“

Deine Hobbys außer Fußball?

Marco Klingenschmid: „Familie und Hausmeistertätigkeiten an unserem Haus.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.