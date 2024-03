Fabio Herz, SV Haiming: „Seit 2021 gibt es nur mehr Fußball für mich!“

Details Donnerstag, 14. März 2024 00:32

In zehn Tagen startet die Rückrunde der Landesliga West, die gefühlt endlose Winterpause hat ein Ende. Ligaportal.at Tirol macht heute einen Blick in die Landesliga West zum SV Haiming. Haiming liegt nach der Hinrunde drei Punkte hinter Platz zwei und acht Punkte hinter dem Meisterschaftsfavoriten FC Stubai. Stubai ist auch für den Kapitän von Haiming, Fabio Herz, der Titelfavorit und im ligaportal.at Interview gibt es auch noch weitere sehr interessante Stellungnahmen von Fabio zu aktuellen Fußballthemen.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Fabio Herz: „Meine Eltern haben mich als Kind viele verschiedene Sportarten ausprobieren lassen wie Eishockey, Radfahren, Skifahren und Fußball. Skifahren und Fußball gefiel mir dann am besten und Fußball spiele ich nun seit meinem 5. Lebensjahr. Meine Skikarriere habe ich 2021 beendet und seitdem konzentriere ich mich nur mehr auf Fußball.“

Ausbildung und Karrierestationen?

Fabio Herz: „Ich spielte noch in keinem anderen Verein außer Haiming, lediglich habe ich verschieden Ausbildungszentren besucht wie LAZ-Imst, Tiroler Auswahl und Projekt 2020. Zu meinen Stationen in Haiming zählte der komplette Jugendbereich, von U7 bis U14. Anschließend war ich in der SPG Haiming-Rietz-Stams U18 und jetzt in der Kampfmannschaft Haiming.“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Fabio Herz: „Beeinflusst haben mich mehrere Trainer auf verschiedene Art und Weisen. Egal ob Spaß am Sport und erste Einblicke im Fußball (Franz Josef Fiegl, Stephanie Jäger/ U7-U14), Teamgeist und Zusammenhalt (Christian Glatz/U18), Professionalität (Marcel Schreter /KM) oder Ehrgeiz und Perfektion (Manuel Rott und Michael Schennach/KM).“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Fabio Herz: „Nach meiner Familie kommt Fußball.“

Bisheriges Karrierehighlight?

Fabio Herz: „Der Aufstieg in die Landesliga West und der Achtelfinalsieg im Kerschdorfer Tirol-Cup gegen Silz.“

Bisheriges Karrieretief?

Fabio Herz: „Meine Schulterverletzung und die dadurch erzwungene Pause, wobei ich direkt nach der Aufstiegssaison nicht mitkicken konnte.“

Warum spielst du gerade beim im Team von Haiming?

Fabio Herz: „Ich spiele in Haiming, da es der Verein ist, wo ich seit meiner Kindheit spiele. Außerdem finde ich es spannend zuzusehen und mitzuerleben, wie der Verein sich speziell seit dem Aufstieg weiterentwickelt.“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Fabio Herz: „Die Mannschaft, der unglaubliche Zusammenhalt und die Stimmung und der Schmäh auf und neben dem Platz. Natürlich auch die Fans, die dir bei Heimspielen Gänsehaut bereiten und dich als Spieler meinen lassen, dass ein Auswärtsspiel ein Heimspiel ist.“

Foto: Maria Rangger

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Fabio Herz: „Wir werden die letzten Tage der Vorbereitung noch intensiv nutzen und dann sind wir körperlich topfit und perfekt vorbereitet auf die Rückrunde. Großer Dank gilt unserem Trainerteam in dieser Richtung! Das Ziel von uns ist es, attraktiven Offensivfußball zu spielen und die Fehler und Schwächen, die wir in der Hinrunde hatten, abzulegen und auszubessern. Natürlich versuchen wir auch den ein oder anderen vor uns auf der Tabelle noch zu überholen.“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Fabio Herz: „Das Ziel, was ich meiner Mannschaft gebe, ist simpel. Seid ein Team. Wenn wir gleich und vielleicht noch besser am Feld harmonieren, können wir viele Fehler, die wir hatten ablegen und so noch mehr Siege gemeinsam feiern. Mein persönliches Ziel ist es, wie jede Saison auf und neben dem Platz möglichst tatkräftig allen zur Seite stehen.“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Fabio Herz: „Dadurch, dass wir erst seit 1 1/2 Jahren in der Landesliga spielen, kann ich nicht viel über die Entwicklung der Liga sagen. Aber die Qualität und das Können der Gegner ist sehr hoch und sorgt für viele spannende Partien.

Dein Titelfavorit 2023/24?

Fabio Herz: „FC Stubai.“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Fabio Herz: „FC Barcelona.“

Deine Meinung zum VAR?

Fabio Herz: „Teilweise gut und teilweise schlecht. Gut, da es den Sport fairer gestaltet (abgesehen von den Fehlentscheidungen) und schlecht, da es dem Fußball die größte und wichtigste Eigenschaft, nämlich die spontanen Emotionen nimmt.“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Fabio Herz: „Die Professionalität wird immer höher und höher, dadurch wird die Qualität auch besser, aber vor allem die Profimannschaften sollen und müssen weniger Spiele haben, um die Häufigkeit und die Schwere der Verletzungen zu minimieren.“

Wie könnte man mehr Kinder und Jugendliche für den Fußball begeistern?

Fabio Herz: „Als angehender Sportlehrer möchte ich betonen, dass in Schulen ein stärkerer Fokus auf Vereinssportarten, unter anderem Fußball, gelegt werden sollte. Das ermöglicht es den Kindern und Jugendlichen, bereits früh Freude und den Wert des Sports zu entdecken. Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Vereine sich intensiv um die Nachwuchsarbeit kümmern, indem sie motivierte und ehrgeizige Trainer einsetzen. Dort sollte der Spaß an erster Stelle stehen.“

Dein großes Vorbild allgemein?

Fabio Herz: „Kobe Bryant.“

Dein Vorbild im Fußball?

Fabio Herz: „Lionel Messi.“

Dein Lieblingsfilm/SchauspielerIn?

Fabio Herz: „Creed Rocky`s Legacy /Michael B. Jordan, Kevin Hart, „Joko und Klaas“.“

Deine Lieblingsmusik?

Fabio Herz: „Alles außer Hardrock.“

Deine Hobbys außer Fußball?

Fabio Herz: „Jegliche andere Sportarten ausprobieren und ausüben, Reisen, Zeit mit Freunden verbringen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.