Aufsteiger Götzens bezwingt Innsbruck West – Haiming auswärts gegen Wipptal klar bessere Elf

Details Sonntag, 13. August 2023 01:14

Auftakt zur Meisterschaft der Landesliga West 2023/24 und die Aufsteiger zeigen auf! Der SV Götzens zeigt gegen Innsbruck West eine sehr starke erste Hälfte und bringt das knappe 1:0 in einer schwächeren zweiten Hälfte über die Distanz. Der SK Rum gewinnt in Reutte mit 3:1. Erster Tabellenführer ist Zirl nach einem überraschend klaren 5:0 gegen den SVI. Auch Stubai gewinnt klar – 5:1 in Matrei. Sehr dominant der SV Haiming, der auswärts Wipptal mit 3:1 ungefährdet besiegen kann.

Götzens bezwingt Innsbruck West!

Thomas Pichlmann, Trainer SV Götzens: „In der ersten Hälfte ein Spiel auf das Tor der Gäste – normal hätten wir vier Tore schießen müssen. Gelungen ist uns nur die Führung in der 30. Minute durch Manuel Weichselbraun. Wir und meine Mannschaft waren selbst davon überrascht, wie überlegen wir waren. In der zweiten Halbzeit waren die Gäste aus Innsbruck West wesentlich stärker und kamen dem Ausgleich mehrmals sehr nahe. Innsbruck West giftig und mit viel Wut im Bauch. Am Ende des Tages nehmen wir aber den Dreier gerne mit. Ich denke, nach den Leistungen der letzten Monate ist es okay, auch ein Spiel mal so zu gewinnen wie heute!“

Haiming in Schmirn die klar bessere Elf!

Andreas Hell, SV Haiming: „Trotz Fehlen von acht Spielern haben wir das Spiel klar bestimmt und sind in der ersten Minute durch Valerio Espa in Führung gegangen! Zehn Minuten später musste Valerio Espa leider mit einer schweren Verletzung ausgewechselt werden – wir wünschen baldigste Genesung! In der Halbzeit zwei wurde diszipliniert weitergespielt und das Spiel klar gewonnen! Bereits fünf Minuten nach Wiederanpfiff das 2:0 durch Fabio Herz, Wipptal kommt in der 68. Minute durch Daniel Eller auf 1:2 heran. In der 80. Minute macht Simon Ribis mit dem 3:1 alles klar. Zudem hatten wir noch zwei Stangenschüsse und zwei weitere Topmöglichkeiten auf weitere Treffer!“

