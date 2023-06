Reutte gelingt Relegationsgeneralprobe gegen Zirl

Details Dienstag, 20. Juni 2023 01:33

Am 20. und 24. Juni 2023 geht es für den SV Reutte um den Verbleib in der Landesliga West – der Gegner in der Abstiegsrelegation heißt FC Bruckhäusl. In der letzten Meisterschaftsrunde konnte Reutte Selbstvertrauen mit einem 4:1 gegen den FC Zirl sammeln. Aber auch der FC Zirl hat die gesetzten Ziele nach dem Umbruch erreicht und hat mit einer starken Rückrunde ungefährdet die Klasse gehalten.

Wir sind stolz auf die Mannschaft!

Markus Mengin, Co-Trainer FC Zirl: „Wie schon in den Spielen davor, hat sich an unserer Situation mit verletzten und angeschlagenen Spielern nichts verändert. Zudem kam dann auch noch eine Gelbsperre hinzu. Somit traten wir die Fahrt nach Reutte mit sechs Nachwuchsspielern an, die sich hier noch mal beweisen durften. Aufgrund der Tabellensituation ging es ja für beide Mannschaften um nichts mehr. Und das Spiel entwickelte sich, wie zu erwarten war. Reutte wollte noch mal ein gutes Ergebnis vor der Relegation einfahren und hat hier natürlich versucht, das Spiel zu machen. Die erste Hälfte konnte aber unsere junge Truppe trotzdem noch gut mithalten und wir konnten durch einen Elfmeter durch Ömer Köken in Führung gehen. Kurz vor der Pause dann das 1:1 durch Rene Strobl. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit konnten wir bis zur 65. Minute noch gut dagegenhalten, dann bekamen wir das 2:1 durch Christoph Bader. Danach merkte man dann auch die Müdigkeit gegenüber Reutte, die dann doch auf Hinblick Relegation voll durchwechseln konnten. Wir versuchten dann etwas offensiver zu agieren, um noch den Ausgleich zu schaffen und liefen dann in einen Konter, der zum 3:1 durch Luca Strobl führte. Das 4:1 nach einem Eckball durch Andreas Schütz war dann der Schlusspunkt des Spiels. Fazit: Gut gekämpft, aber aufgrund der vielen Ausfälle fehlte dann auch die Abstimmung in der Mannschaft.

Fazit für die gesamte Saison: Nach dem großen Umbruch letzte Saison war das ausgegebene Ziel der Verbleib in der Liga. Mit Platz acht und vor allem der Frühjahrssaison mit nur einer Heimniederlage wurde das Ziel mehr als erfüllt. Wir sind stolz auf die Mannschaft, was sie und unser Coach Ervand "Erik" Sukiasyan geleistet haben und gehen mit Vorfreude auf die nächste Saison jetzt in die Sommerpause!“

