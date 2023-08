Knappe Heimniederlage von Zams gegen Zirl – Daniel Fischnaller trifft für Schönwies/Mils beim SVI viermal!

Details Samstag, 19. August 2023 02:01

FG Schönwies/Mils konnte auch in der 2. Runde der Landesliga West einen Dreier einfahren. Das 5:2 beim SV Innsbruck schaut aber klarer aus, als es der Spielverlauf war. Der SVI sehr effektiv, kommt im Finish wieder auf 2:3 heran, verliert aber am Ende mit 2:5. Auch der FC Zirl behält die weiße Weste – ein knapper 1:0 Erfolg beim SV Luzian Bouvier Zams. Aufsteiger SK Auto Kluckner Rum lässt nichts anbrennen – zweiter Sieg mit einem 3:1 beim FC Wipptal. Reutte und Aufsteiger Götzens trennen sich 2:2.

Coach von Zams: „Ein lebendiger Auftritt meiner Mannschaft!“

Martin Radda, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Am Freitag war der FC Zirl zu Gast in Zams. Die neu zusammengestellte Mannschaft aus Zirl war in der ersten Spielhälfte spielbestimmend, aber nicht gefährlich. Wir machten die Räume eng und ließen den Zirlern kaum Möglichkeiten, ihre spielerischen Vorteile zu zeigen. In der ersten Hälfte gab es kaum Torchancen, aber durch einen Konter und einen individuellen Fehler gelang den Gästen die 1:0-Führung in der 13. Minute durch Lukas Steinbacher. Einige Minuten zuvor hätte allerdings aus meiner Sicht genau der Torschütze nach einer Tätlichkeit nicht mehr am Feld sein dürfen.

In der zweiten Halbzeit war das Spiel sehr ausgeglichen und wir übernahmen etwas mehr Initiative und konnten so das Spiel leicht bestimmen. Die Zirler waren jedoch immer gefährlich und man hat gesehen, welche Qualitäten diese Truppe hat, wenn man sie spielen lässt. Am Ende des Spieles hatten wir einige hochkarätige Chancen für den verdienten Ausgleich, aber leider ließen wir die letzte Entschlossenheit vor dem Tor vermissen.

Alles in allem war es ein sehr lebendiger Auftritt meiner Mannschaft, die die taktischen Vorgaben sehr beherzt umgesetzt haben. Mit etwas mehr Effizienz hätten wir gegen einen Titelfavoriten zumindest ein Remis erreichen können!“

Coach von Schönwies/Mils: „„Fischi“ war heute gut drauf!“

Simon Lentsch, Trainer FG Schönwies/Mils: „Ein schweres Spiel, ein harter Fight über neunzig Minuten. Der SV Innsbruck ist sehr dynamisch aufgetreten, wir haben gute Moral bewiesen und am Ende verdient gewonnen. Der SV Innsbruck sehr effektiv im Abschluss, die Führung in der 29. Minute durch Renas Kayacan. Aber sechs Minuten kann Daniel Fischnaller ausgleichen. In der ersten Hälfte haben wir leider einige Angriffe nicht sauber zu Ende gespielt. Hinten sind wir kompakt gestanden, der SVI ein sehr unangenehmer Gegner. Aber der „Fischi“ war gut drauf heute. Er macht in Hälfte zwei drei weitere Tore, Tobias Tilg trifft in Minute 78. Allerdings bleibt es auch am Ende knapp, denn Nfansu Kamateh kann in der 82. Minute den SVI wieder auf 2:3 heranbringen. Ein Doppelpack von Daniel Fischnaller sichert uns dann aber den aus meiner Sicht verdienten 5:2 Erfolg!“

