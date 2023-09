SV Innsbruck mit Befreiungsschlag gegen Zams – Matrei siegt im Derby gegen Wipptal

Details Montag, 25. September 2023 01:42

Führungswechsel in der 7. Runde der Landesliga West. Der FC Stubai bezwingt Reutte mit 5:1 und setzt sich an die Tabellenspitze, da Zirl das Spitzenspiel gegen Götzens zu Hause mit 0:2 verliert. Damit trennen die Top-3 Stubai, Zirl und Götzens nur zwei Punkte und auch Landeck ist mit einem Spiel weniger als die Top-3 absolut auf Schlagdistanz. Der SV Matrei untermauert mit einem 3:0 gegen den FC Wipptal die Mittelfeldposition. Dem SV Innsbruck gelingt ein Befreiungsschlag. Nach dem 3:0 gegen den SV Luzian Bouvier Zams hat man nun fünf Punkte Puffer auf das Tabellenende mit dem Duo Wipptal und Innsbruck West.

Coach von Zams nach Niederlage beim SV Innsbruck: „Ein teilweise ernüchternder Auftritt!“

Martin Radda, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Wir haben eigentlich gut begonnen und hatten bereits nach etwa zehn Sekunden das 1:0 am Fuß, gingen aber zu unentschlossen ans Werk. Danach waren wir eindeutig die bessere Mannschaft, ließen aber die letzte Entschlossenheit vermissen. Nach einer Standardsituation und kollektiver Unachtsamkeit ging der SVI mit der ersten Möglichkeit durch Daniel Kofler in Führung und legte kurz darauf durch Arian Werner nach. Danach waren wir bis zur Pause nicht mehr anwesend und liefen dem Gegner und dem Ball nur mehr hinterher.

In Hälfte zwei waren wir von Anfang an dominant und erspielten uns eine Feldüberlegenheit. Leider waren wir offensiv viel zu harmlos, um den Gegner in Verlegenheit zu bringen und so gelang dem SVI noch das 3. Tor in der Nachspielzeit durch Nfansu Kamateh. Alles in allem ein teilweise ernüchternder Auftritt meiner Mannschaft und die Erkenntnis, dass wir alle Spieler brauchen, damit wir in der Liga bestehen können!“

Starke zweite Hälfte von Matrei gegen Wipptal

Mario Hörtnagel, Trainer SV Matrei: „In der ersten Halbzeit war es ein klassisches Derby! Man sah beiden Mannschaften die Unsicherheit an! Wir hatten zwei Torchancen, darunter einen Lattentreffer, beim Gegner kann ich mich an keine gefährliche Aktion erinnern.

Halbzeit zwei war dann wesentlich besser! In Minute 50 schließlich der „Dosenöffner“! Nach super Umschaltspiel legt Thiemo Peer auf unseren Junior Fabian Eller und dieser zeigt sich wieder eiskalt vor dem Tor - 1:0! In Minute 61 wieder ein super Chipball von Thiemo Peer auf Chri Hörtnagl und dieser trifft per Kopf zum 2:0. Ab da spielte es meine Mannschaft ziemlich souverän herunter. Der eingewechselte Leo Unterwurzacher bediente in der 83. Minute mit einem super Lochpass noch Simon Übergänger und dieser erzielte das 3:0. Dann folgte eigentlich die gefährlichste Phase der Gegner, weil wir am Schluss auf das Verteidigen vergessen haben. Unser Goalie Georg Griesser hielt jedoch mit einer super Reaktion und einmal im 1:1-Duell die 0 fest! Alles in allem ein auch dieser Höhe verdienter Sieg meiner Mannschaft!“

