Zirl gewinnt in Rum und der SV Innsbruck dreht Partie in Haiming

Details Dienstag, 19. September 2023 02:08

Ganz bittere Verletzung von Moritz Sauerwein vom FC Zirl beim SK Auto Kluckner Rum in der sechsten Runde der Landesliga West. Er erleidet einen Schlüsselbeinbruch und wird seinem Team im Herbst fehlen. Die Redaktion von ligaportal.at wünscht baldige Genesung, ebenfalls Jasmin Mehmedovic der sich ebenfalls verletzt hat. Zirl gewinnt mit 4:1 und verteidigt damit die weiße Weste. In der kommenden Runde kommt es am 22.9.23 zum Schlager zwischen Zirl und Götzens. Der SV Innsbruck kann einen 0:1 Rückstand in Haiming drehen und gewinnt 2:1. Drei extrem wichtige Punkte für die Moral, die rote Laterne wird an Innsbruck West abgegeben.

Zwei Spieler von Zirl verletzen sich schwer beim Sieg in Rum

Mag. phil. Gerhard Gstettner, Obmann FC Zirl: „Das Spiel begann mit einem offenen Schlagabtausch, wobei Rum immer wieder über den sehr schnellen Außenverteidiger Luca Kröll gefährlich wurde. Nachdem Rum immer wieder versuchte, von hinten herauszuspielen, presste der FC Raiffeisen Zirl hoch an und konnte so den Ball das ein oder andere Mal gewinnen und Jasmin "Jasko" Mehmedovic brachte uns in der 23. Minute in Führung. Kurz vor der Halbzeit hatten wir dann mit unserem Flügelflitzer Moritz Sauerwein wieder nach einer Pressingsituation Erfolg und gingen mit 2:0 in die Pause.

In der 57. Minute war es dann eine Unachtsamkeit in der Verteidigung, die dem SK Rum durch Nico Strobl den Anschlusstreffer bescherte. Leider musste nach einem Foul von hinten an Moritz Sauerwein dieser mit einem Schlüsselbeinbruch aus dem Spiel genommen werden. Dass Moritz nun im Herbstfinale vor allem gegen Götzens fehlt, schmerzt uns. Aber Moritz ist ein Kämpfer und er wird noch stärker zurückkommen und wieder für Tore sorgen. Leider musste auch Mehmedovic in der 72. Minute verletzt vom Feld und machte dem 1b Spieler Danzl Jakob Platz, der wieder einmal drei Minuten später lässig einnetzte. Den Schlusspunkt setzte Ömer Köken mit seinem schon siebten Tor in dieser Hinrunde.

Spannend wird es nächsten Freitag, dem 22. September 2023, in der Karl Group Arena in Zirl, wenn es höchstwahrscheinlich schon um den Herbstmeistertitel gegen Götzens geht. Dort spielen mit Prasthofer, Schilling und Bergmann ehemalige Zirler Spieler. Start ist um 19.30 Uhr!“

SV Innsbruck dreht Partie in Haiming

Andreas Hell, SV Haiming: „In der ersten Halbzeit war unsere Mannschaft leicht überlegen und wir gehen in Minute 44 durch Aaron Wallisch verdient in Führung! In Halbzeit zwei haben wir wohl geglaubt, es geht alles von alleine und kassieren den Ausgleich in der 48. Minute durch Daniel Kofler. Und knapp vor Schluss das 1:2 durch Luca Marchiori! Gegen Landeck, dem nächsten Gegner auswärts, wird es eine gehörige Steigerung brauchen, um zu bestehen!“

