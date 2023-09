Schlagerspiel zwischen Zirl und Götzens in der Analyse

Details Dienstag, 26. September 2023 01:18

Sehr lange sah es nach einem 0:0 bei strömenden Regen zwischen dem FC Raiffeisen Zirl und dem SV Raiba Götzens in der 7. Runde der Landesliga West aus. Im Spitzenspiel der Runde macht aber Götzens in den letzten Minuten den Sack zu und gewinnt mit 2:0. Zirl verliert damit die Tabellenführung an Stubai, Götzens schiebt sich auf den dritten Platz nach oben und liegt zwei Punkte hinter Stubai und Zirl. Hinter Götzens die einzige ungeschlagene Mannschaft Landeck, die ein Spiel weniger ausgetragen hat und zwei Punkte hinter Götzens liegt.

Götzens fixiert Dreier in den letzten Minuten der Partie

Gerhard Gstettner, Obmann FC Raiffeisen Zirl: „Der Schiedsrichter konnte den Platz trotz starkem Regen freigeben und es kamen immerhin über 150 Zuschauer in die Karl Group Arena.

Das Spiel begann sehr ausgeglichen und es gab auf beiden Seiten Chancen, in Führung zu gehen. Bei unserem FC Raiffeisen Zirl merkte man, dass sowohl Stürmer Jasko Mehmedovic und Flügelflitzer Moritz Sauerwein verletzungsbedingt fehlten. Auch die zweite Halbzeit begann so, wie die erste aufgehört hatte: mit leichter Überlegenheit für den FC Zirl. Allerdings konnte in der 88. Minute auf der linken Seite ein Ball nicht geklärt werden und der SV Götzens nutze diese Chance zum 1:0. Dann warf der FC Raiffeisen Zirl alles nach vorne und musste durch einen Konter dann noch das 0:2 hinnehmen.

Bemerkenswert war, dass die Zuschauer trotz starkem Regen dem Spiel bis zum Schluss beiwohnten und die zweite Mannschaft des FC Raiffeisen Zirl mit Plakaten, Trommeln und Tröten für enorme Stimmung sorgten!“

Spielanalyse des SV Raiba Götzens: „Das war kein Spiel für schwache Nerven. Mit dem FC Zirl und dem SV Götzens trafen zwei der Top-Mannschaften in der Landesliga West aufeinander. Das Spiel wurde begleitet von strömendem Regen am Sportplatz in Zirl. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, zwingende Torchancen blieben zunächst aber aus. Nach dem Wiederanpfiff hatten beide Teams die Chance auf die Führung, aber entweder war dann noch ein Bein dazwischen oder der Goalie konnte klären.

Als alles bereits nach einem torlosen Unentschieden aussah, schlug Götzens zu! Führungstreffer in Minute 88 durch Florian Neumeister in Minute 90+2 dann der 2:0 Siegtreffer durch Oliver Prader. Unsere Mannschaft hat sich für die tolle Leistung zurecht belohnen können, der Sieg und die drei Punkte gehen voll in Ordnung!“ (Quelle: SV Raiba Götzens fb)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.