Zwei Rote Karten gegen Zirl und drei Treffer von Adam Matalik für Landeck

Details Dienstag, 03. Oktober 2023 00:58

Richtungsweisendes Spitzenduell in der achten Runde der Landesliga West zwischen dem SV Landeck und dem FC Raiffeisen Zirl. Obmann Gerhard Gstettner mit klaren Worten zur zweiten Roten Karte für seine Mannschaft und eine 2:3 Niederlage, die Landeck auf Tabellenplatz zwei bringt. Die Top-4 Stubai, Landeck, Götzens und Zirl trennen drei Punkte, für ein spannendes Finish der Hinrunde ist gesorgt. Zirl empfängt am 7. Oktober 2023 um 19:30 Uhr Haiming, Landeck spielt am Sportplatz Mils-Au und Leader Stubai empfängt Rum.

Spannender Schlagabtausch zwischen Landeck und Zirl in der Analyse

Gerhard Gstettner, Obmann FC Raiffeisen Zirl: „Das Spiel begann wie so oft in dieser Saison. Sehr starker und dominanter Auftritt des FC Raiffeisen Zirl und Erkut Öcal konnte gleich in der 6. Minute eine Vorlage von Ömer Köken verwerten. Mit der ersten abseitsverdächtigen Chance des SV Landecks schloss Adam Matalik den Konter erfolgreich zum 1:1 in der 13. Minute ab. Die abschlussstarke Nummer elf des SV Landeck war es auch, die dann in der Verlängerung der ersten Halbzeit zum 2:1 erhöhte.

Leider musste unser Torhüter Benjamin Mulalic außerhalb des 16ers mit der Hand den Ball vor dem Stürmer des SV Landeck retten und sah dann in der 47. Minute die Rote Karte wegen Torraub. Mit einem Mann weniger presste Zirl aber sehr wohl auf den Ausgleich und es war dann wieder Matalik der mit seinem dritten Tor die Führung des SV Landeck auf 3:1 ausbauen konnte. Die Sturmphase mit einem Anschlusstor durch Erkut Öcal wurde durch eine weitere Rote Karte gegen uns kurz vor Ende dann beendet.

Eine Schiedsrichterbeleidigung, die zur Roten Karte führt, dulde ich nicht und wir werden mit dem Spieler ein ernstes Gespräch führen. Ich lasse den FC Raiffeisen Zirl nicht in schlechte Licht rücken, durch den Frust eines einzelnen Spielers!“

