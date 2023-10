Erster Auswärtserfolg von Matrei nach achtzehn Monaten – in Rum!

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 01:08

Ein etwas glücklicher Sieg ist dem SV Matrei in der 8. Runde der Landesliga West beim SK Auto Kluckner Rum gelungen. Da es aber der erste nach sehr langer Zeit ist, wird man ihn trotzdem gebührend feiern. Matrei kann sich mit diesem Dreier im Tabellenmittelfeld stabilisieren, Rum rutscht gefährlich Richtung Tabellenende, nach zwei Siegen in den ersten beiden Spielen der Meisterschaft kassierte man sechs Niederlagen Folge.

Hat Matrei das Auswärtstrauma nun überwunden?

Markus Seelaus, Trainer SK Auto Kluckner Rum: „Eine wirklich extrem bittere und unnötige Niederlage! Ich kann meiner Mannschaft aber absolut keinen Vorwurf machen, wir haben speziell in der zweiten Halbzeit sehr viele Situationen im gegnerischen 16er kreieren können. Leider ist es aktuell aber so, dass wir den Ball einfach nicht im Tor des Gegners unterbringen. Wir werden weiter hart arbeiten und versuchen im Stubaital den Turnaround zu schaffen!“

Mario Hörtnagl, Trainer SV Matrei: „Wir kommen gleich super ins Spiel! In der 2. Minute Angriff über links und Simon Übergänger zieht in den Strafraum und wird gelegt! Der Schiedsrichter verlegt den Tatort jedoch zwei Meter nach außen an die Strafraumgrenze und gibt Freistoß. Nach Sichtung des Videos eine klare Fehlentscheidung. Anschließend war es ein hin und her mit kaum Chancen auf beiden Seiten, da die zahlreichen Konteraktionen von beiden Mannschaften total schlecht fertig gespielt wurden. Wobei man auch erwähnen muss, dass ein sauberes Fußballspiel auf diesem Platz nahezu unmöglich ist. Die Platzverhältnisse sind leider katastrophal. In der 17. Minute eine super Balleroberung von Simon Übergänger, anschließend blitzschnell auf rechts verlagert und dort kommt Christian Hörtnagl zum Abschluss und versenkt den Ball in gewohnter Manier! Die war dann auch der Pausenstand.

In Halbzeit zwei war dann Rum klar spielbestimmend! Wir haben ihnen viel zu viel Raum überlassen, haben keine Zweikämpfe angenommen und das Spiel mit Ball war wie der Zustand des Platzes! Dass wir kein Tor bekommen haben, ist allein unserem überragenden Torhüter Georg Grießer und dem Rumer Unvermögen zu verdanken!

Alles in allem ein glücklicher Sieg! Aber nach über 1,5 Jahren ohne Auswärtssieg nehmen wir die Punkte gerne mit! Ich hoffe, die Jungs haben ihr Auswärtstrauma jetzt überwunden!“

