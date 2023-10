Götzens erobert mit Sieg in Matrei Tabellenplatz zwei – Zams stark ersatzgeschwächt mit Sieg gegen Innsbruck West

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 02:41

Spannendes Duell in der 9. Runde der Landesliga West zwischen Leader Stubai und Rum – Stubai kann sich mit 3:2 durchsetzen und damit die Tabellenführung ausbauen. Neu auf Platz zwei der SV Götzens nach einem 3:0 beim SV Matrei. Landeck verliert mit einem 2:3 auswärts gegen Schönwies/Mils an Boden und liegt nun vier Punkte hinter Leader Stubai. Der SV Luzian Bouvier Zams festigt mit einem 3:1 gegen SPG Innsbruck West die Mittelfeldposition.

Zams fehlten gegen Innsbruck West sechs Stammspieler

Martin Radda, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Beim heutigen Spiel haben auf unserer Seite sechs Spieler gefehlt und somit wurde wieder einmal alles geändert und darin liegt im Herbst auch unser größtes Thema. Kontinuität und Einspielen ist leider kaum möglich.

Mit einer an einigen Positionen veränderten Elf kamen wir bereits nach etwa einer Minute zu einer Top Chance, die der gegnerische Tormann aber vereiteln konnte. Danach hatten wir das Spiel absolut unter Kontrolle, ohne jedoch mit der letzten Entschlossenheit zum Erfolg kommen zu wollen. Durch einen individuellen Fehler haben wir das 1:0 durch den Debütanten David Huber erzielt und hätten bei entsprechender Entschlossenheit die Führung ausbauen können. Wahrscheinlich waren wir mit den Gedanken schon in der Pause und haben einige Sekunden vor dem Pausenpfiff dem Gegner das 1:1 durch Dano Seidemann ermöglicht.

Nach der Pause hatten wir eigentlich wieder alles im Griff, aber es war ein hartes Stück Arbeit, um die drei Punkte zu holen. Letztlich haben wir verdient gewonnen und die restlichen zwei Tore wurden durch Matthias Lenz und Peter Rudigier erzielt. Die Leistung meiner Mannschaft war in Ordnung, aber mir hat teilweise die letzte Entschlossenheit gefehlt, um ein Tor zu erzielen. Wenn wir das gegen Innsbruck West gezeigt hätten, wäre der Sieg wesentlich höher ausgefallen. Trotzdem ein Lob an mein Team, denn welcher Verein kann sechs Stammspieler vorgeben und immer wieder Spieler aus dem eigenen Nachwuchs nachschieben. Die neuen Spieler habe es gestern sehr gut gemacht und lassen den Verein wissen, dass man immer mit ihnen rechnen kann!“

Super Landesligaspiel zwischen Matrei und Götzens

Mario Hörtnagl, Trainer SV Matrei: „Den Zuschauern wurde an diesem Abend ein super Landesligaspiel geboten! In den ersten zehn Minuten Götzens mit sehr viel Druck! Diese Phase haben wir überstanden und dann wurde es eine offene Partie. Wir haben dann zwei hundertprozentige Möglichkeiten nicht verwertet! In Minute 40 dann Manuel Weichselbraun mit einem Wahnsinnstor aus dreißig Metern - den trifft er so wahrscheinlich nie wieder! Kurz darauf nach einem Stellungsfehler das 0:2 durch Lukas Wachter. Das war dann auch der Halbzeitstand.

In Halbzeit zwei drücken wir dann auf den Anschlusstreffer, wurden aber leider zu selten zwingend! Götzens hat das sehr routiniert wegverteidigt! Kurz vor Schluss dann noch aus einem Konter das 0:3 – abermals durch Manuel Weichelbraun. Alles in allem ein sehr gutes Spiel beider Mannschaften und Gratulation nach Götzens!“

