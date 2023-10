Stubai gewinnt das ultimative Spitzenspiel in Götzens - Zams gibt 2:0 Führung in Reutte aus der Hand

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 01:35

Nach der 10. Runde der Landesliga West konnte sich der FC Stubai mit einem 2:0 Erfolg im Spitzenspiel beim FC Götzens an der Tabellenspitze absetzen. Götzens hat nun fünf Punkte Rückstand auf Stubai, allerdings konnte Verfolger Landeck die Niederlage von Götzens nicht voll nützen. Landeck spielt gegen Matrei nur 2:2. Im zweiten Spitzenspiel konnte Schönwies/Mils in Zirl mit 1:0 gewinnen und hat damit wie Zirl drei Punkte Rückstand auf die Nummer zwei Götzens. Der SV Luzian Bouvier Zams konnte eine 2:0 Führung beim SV Reutte nicht in das Ziel bringen – 2:2 und Punkteteilung nach neunzig Minuten plus Nachspielzeit.

Coach von Zams nach 2:2 in Reutte: „Da wär mehr drinnen gewesen!“

Martin Radda, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Wieder einmal mit zahlreichen Ausfällen fuhren wir nach Reutte, um mit Punkten im Gepäck wieder über den Fernpass zurückzukommen. Die ersten fünfzehn bis zwanzig Minuten hatten wir eigentlich alles im Griff und hätten bereits nach wenigen Minuten in Führung gehen können. Ab der 20. Minute hatten wir dann viel zu viele leichte Ballverluste und überließen den Reuttenern komplett das Spiel. Durch ein Geschenk des Gegners gingen wir durch Sandro Melmer in der 20. Minute 1:0 in Führung und nach einer Flanke in den Strafraum erzielten wir das 2:0 knapp vor der Pause durch Fabian Thurner. Eine Minute vor dem Pausenpfiff müssen wir das 3:0 machen und damit wäre das Spiel entschieden gewesen, aber leider wurde diese Möglichkeit leichtfertig und ohne die notwendige Entschlossenheit vergeben.

Nach der Pause haben wir unseren Mut und unsere Qualitäten in der Kabine vergessen und haben aufgehört, Fußball zu spielen. Die Reuttener agierten mit langen Bällen. In den Momenten, in denen wir Ruhe ins Spiel hätten bringen können, verloren wir viel zu schnell und viel zu leicht die Bälle und pushten somit unseren Gegner. Nach einem absolut unverständlichem Zweikampfverhalten auf der rechten Seite erzielte der SV Reutte durch Stefan Sucur in der 76. Minute das verdiente 2:1 und schnürte uns danach immer weiter ein. Der Ausgleich durch Domic Pece in der 88. Minute war wieder eine Ansammlung an Fehlern und somit ging es in die letzten Minuten. Nach dem absolut verdienten Ausgleich der Reuttener hätten wir das 3:2 machen müssen, aber wieder agierten wir ohne Entschlossenheit und ohne Überzeugung und haben den Ball statt ins Tor weit daneben gesetzt.

Alles in allem ein am Ende glückliches Unentschieden, aber nur weil wir sehr viele Tugenden, die uns normal auszeichnen, nicht umgesetzt haben. Schade, da wäre mehr drin gewesen!“

Das Momentum für Stubai in Götzens

Milan Obradovic, Trainer FC Stubai: „Ein echtes Spitzenspiel von zwei sehr starken Mannschaften. Wir sind recht gut ins Spiel gekommen, unser Goalie hat uns aber in der 25. Minute nach einem tollen Weitschuss der Gäste vor dem Rückstand bewahrt. Fünf Minuten vor der Pause eine sehr gute Aktion per Lochpass von meiner Mannschaft und das 1:0 durch Benjamin Selmanovic. Das war natürlich ungeheuer wichtig. In Hälfte zwei haben wir dann noch auf das Gaspedal gedrückt, aber auch die Heimelf mit vielen Chancen und sehr stark. In der 52. Minute das 2:0 durch Matthias Mayerhofer, damit hatten wir auch das Momentum auf unserer Seite und haben eigentlich dann die Partie souverän heruntergespielt!“

