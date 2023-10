Innsbruck West in Haiming sehr effektiv!

Details Dienstag, 17. Oktober 2023 00:07

Überraschung in der 10. Runde der Landesliga West. Der SV Haiming muss sich nach einer 2:0 Führung zur Pause der SPG Innsbruck West am Ende mit 2:3 geschlagen geben. Drei extrem wichtige Punkte für Innsbruck West – damit hat die SPG nun fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten Wipptal, die zu Hause gegen den SVI 2:2 spielen.

Formschwankungen

Andreas Hell, SV Haiming: „Leider konnten wir wieder nicht gegen einen vermeintlichen schwächeren Gegner punkten! Nach einer klar dominanten ersten Halbzeit mit Toren von Aaron Wallisch und Fabio Herz und einer 2:0 Führung zur Pause. In der zweiten Halbzeit konnten wir nicht an die gezeigte Leistung von Halbzeit eins anschließen! Der Gegner hatte drei Torchancen, die sie eiskalt verwerten konnten. Dano Seidemann in der 62., Marc Rimml in der 70. und Lukas Gruber in der 87. Minute treffen für Innsbruck West. Wir vergaben unsere einzige Möglichkeit. Ich bin ein wenig ratlos, warum wir solche Formschwankungen in unserem Spiel haben!“

