Götzens sichert mit Sieg in Thaur Platz zwei ab – Zams bezwingt Wipptal

Im Spitzenspiel der 11. Runde der Landesliga West kam der SV Landeck beim Tabellenführer FC Stubai mit 0:6 arg unter die Räder. Damit konnte die Nummer zwei SV Götzens mit einem 2:0 Erfolg beim SV Thaur Tabellenplatz zwei ein wenig mehr absichern. Dahinter ist der FC Zirl auf Tabellenplatz drei vorgestoßen – ein 2:1 Erfolg beim SV Matrei. Den Coach des SV Luzian Bouvier Zams konnte das 3:0 gegen den FC Wipptal nicht von der Bank reißen. Die drei Punkte sichern aber für Zams den Mittelfeldplatz weiter ab. Wipptal als Tabellenletzter mit fünf Punkten Rückstand auf Innsbruck West und Rum.

Thaur vergibt Sitzer – Götzens gewinnt im Finish

Thomas Pichlmann, Trainer SV Götzens: „Nach zwei Minuten hätten wir eigentlich 0:1 hinten sein müssen. Ein verunglückter Rückpass und ein Stangenschuss der Heimelf, kurz darauf noch ein Stangenschuss. Unsere Mannschaft hatte zwar auch Möglichkeiten, aber zur Pause hätten wir uns über einen Rückstand nicht beklagen dürfen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann doch spielbestimmend, der Platz war allerdings schwer bespielbar. Hätten wir da einen Rückstand aufholen müssen, wäre das extrem schwierig geworden. So konnten wir in der 84. und 86. Minute durch einen Doppelschlag von Thomas Bergmann und Florian Neumeister 2:0 gewinnen und doch noch einen Dreier holen!“

Zams setzt sich gegen den Tabellenletzten Wipptal durch

Martin Radda, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Folgender Kommentar zum Spiel wäre der treffendste: Das Beste am Spiel waren die drei Punkte. Wir konnten in der 17. Minute durch Mathias Lenz in Führung gehen. In Hälfte zwei haben Fabian Thurner und Dominik Schweisgut getroffen. Ein 3:0 Erfolg und drei Punkte!“

