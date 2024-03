Wipptal mit massiver Defensivtaktik in Haiming!

Details Montag, 25. März 2024 22:53

Durch ein 2:0 holte sich SV Haiming in der Partie gegen FC Wipptal drei Punkte. SV Haiming war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Andreas Hell, SV Haiming: „Ein Spiel, das neunzig Minuten von unserer Mannschaft dominiert wurde! Der Gegner stand mit elf Mann nur hinten drin und so dauerte es bis Minute 36, um die verdiente Führung durch Anton Götsch zu erzielen. Wobei wir noch zwei super Möglichkeiten vergaben. In Halbzeit zwei das gleiche Bild, wir hatten drei Topchancen, die wir nicht verwertet haben. Das erlösende 2:0 durch Pohl Benni in Minute 87 war die Entscheidung. Bei einer Torchance des Gegners war es ein klarer Sieg unserer Mannschaft. Gratulation unserer Mannschaft zu einer Top-Einstellung gegen einen Gegner, der selten über die Mittellinie kam. So eine defensiv agierende Mannschaft habe ich kaum noch gesehen!“

Mit dem Dreier sprang SV Haiming auf den zweiten Platz der Landesliga West. Mit dem Sieg knüpfte SV Haiming an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert SV Haiming neun Siege und ein Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte. Mit vier Siegen in Folge ist SV Haiming so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

43 Gegentreffer musste FC Wipptal im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Mit lediglich drei Zählern aus 14 Partien steht der Gast auf dem Abstiegsplatz. Die Offensive von FC Wipptal zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 13 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Für FC Wipptal sprangen in den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte heraus.

Kommenden Samstag (16:00 Uhr) tritt SV Haiming bei FC Stubai an, schon einen Tag vorher muss FC Wipptal seine Hausaufgaben bei SK Auto Kluckner Rum erledigen.

Landesliga West: SV Haiming – FC Wipptal, 2:0 (1:0)

87 Benjamin Pohl 2:0

36 Anton Goetsch 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.