Emotionales Derby zwischen Zams und Landeck vor toller Kulisse – Thaur bezwingt Schönwies!

Fußballfest zum Auftakt der Rückrunde der Landesliga West beim SV Luzian Bouvier Zams! Über 1000 Fans und Zuschauer wollten sich das Derby gegen den SV Landeck nicht entgehen lassen und wurden nicht enttäuscht. Zams gewinnt nach sehr emotionalen neunzig Minuten mit 2:0. Die jungen Kicker des SV Thaur liegen gegen Schönwies/Mils schon 0:2 zurück, lassen aber nicht locker und gewinnen noch mit 3:2. Stubai baut die Führung nach einem Thriller gegen den SV Matrei aus. Nach 1:2 zur Pause gewinnt Stubai mit 4:3. Zirl verliert beim SVI mit 1:4.

Zams gegen Landeck hat elektrisiert!

Martin Radda, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Die ersten fünf Minuten haben sich beide Teams belauert und neutralisierten sich. Danach übernahmen meine Jungs das Kommando und waren ganz klar spielbestimmend. Ein Stangenschuss von Mathi Lenz und ein weiterer Distanzschuss, den der gute Tormann der Gäste entschärfte, waren große Möglichkeiten, um verdient in Führung zu gehen.

Landeck hatte nach einem Eckball eine große Möglichkeit durch Markl, aber alles in allem waren die Zammer sehr dominant und wesentlich zielstrebiger und spielerisch stärker. Nach etwa dreißig Minuten verflachte die Partie etwas, wobei Zams auch in dieser Phase die spielerisch dominante Mannschaft mit einer klaren Idee war. Mit einem 0:0 ging es in die Pause und voll motiviert kamen beide Mannschaften vor etwa 1000 Zuschauern wieder aus der Kabine.

Die junge Zammer Mannschaft übernahm wieder sofort die Initiative und kam ein ums andere Mal gefährlich vor das Tor der Landecker. Nach einer tollen Vorarbeit von Wolf Fabian traf Sandro Melmer in der 54. Minute zum absolut verdienten 1:0. Danach stand der Schiedsrichter im Mittelpunkt. Nach einer völlig sinnlosen Aktion vom Torvorbereiter Wolf zückte der Schiedsrichter zu Recht die Gelb-Rote Karte und somit waren meine Jungs einen Mann weniger.

Hier muss auch einmal erwähnt werden, dass es der Tiroler Fußballverband nicht für nötig findet, bei einem solchen Derby drei Schiedsrichter einzuteilen, obwohl bekannt ist, dass dieses Derby voll von Emotionen ist. So müssen zwei Zuschauer auf die Linie, die eigentlich einen netten Nachmittag verbringen möchten. Schade und zu hinterfragen.

In diesem Zusammenhang möchte ich mich ausdrücklich bei Thomas Steinberger bedanken und virtuell den Hut ziehen. Thomas ist Spieler des SV Landeck und war auf der Linie. Als der Schiedsrichter einen Elfmeter gepfiffen hat, hatte er die Fahne wegen einer Abseitsstellung einer seiner Kollegen angezeigt, die der Schiedsrichter nicht wahrgenommen hat. Nachdem Proteste erfolgten, lief der Schiedsrichter zu Thomas und fragte ihn, ob er Abseits angezeigt hätte und Thomas bestätigte dies. Ein absolutes Vorbild in Sachen Fairness, denn hätte er Nein gesagt, wäre der SV Landeck zu einem Elfmeter gekommen.

Nachdem der Schiedsrichter die ein oder andere seltsame Entscheidung getroffen hatte und das Spiel weiter vom SV Zams bestimmt wurde, pfiff der Schiedsrichter in einer harmlosen Szene ein Foul und schickte einen Spieler des SV Landeck mit Gelb-Rot unter die Dusche. Danach erhöhte sich der Druck der Zammer Jungs und durch eine sehenswerte Kombination von Burger, Schweisgut und dem Torschützen Max Dobler erhöhten die Zammer auf 2:0. Danach fanden meine Jungs noch einige Chancen vor, die mit mehr Konsequenz zu einem höheren Sieg geführt hätten.

Ein absolut gelungener Auftritt nach einer harten Vorbereitung und hundert Prozent verdient. Ein Pauschallob der gesamten Mannschaft und allen Beteiligten. Die Mischung von routiniert und jung hat sehr gut funktioniert und lässt optimistisch in die Zukunft blicken!“

Junge Kicker von Thaur drehen 0:2 gegen Schönwies/Mils!

Thomas Mayr, Trainer SV Thaur: „Extrem unglücklicher Start für meine Mannschaft in die Rückrunde – kurioser Gegentreffer zum 0:1 in der 2. Minute. In Folge tolle Einstellung meiner Mannschaft. Große Spielanteile, so ging es auch in der zweiten Hälfte weiter. Ein individueller Fehler in der 60. Minute – das 0:2 durch Matthias Pamer. Aber das hat meine Jungs nicht bremsen können. Strafstoß zum 1:2 in der 75. Minute verwandelt durch Daniel Hirschberger. Acht Minuten später das 2:2 durch Florian Hofbauer. Und Florian trifft in der Nachspielzeit zum 3:2. Spiel gedreht nach 0:2! Wir waren extrem jung aufgestellt heute körperlich topfit, vom Willen her super. Gratulation an mein Team!“

