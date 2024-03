Sieben Treffer zwischen Zirl und Zams – knapper Erfolg von Stubai gegen Haiming!

Details Sonntag, 31. März 2024 22:33

Im Spitzenspiel der 15. Runde der Landesliga West konnte sich Tabellenführer FC Stubai nur knapp mit 2:1 gegen den SV Haiming durchsetzen. Eine gute Nachricht für Stubai kam auch aus Zirl, den der SV Luzian Bouvier Zams gewann in Zirl mit 4:3. Damit elf Punkte Vorsprung vom Tabellenführer Stubai auf die neue Nummer zwei Landeck (3:0 gegen Innsbruck West), Zirl und Haiming.

Der Osterhase verteilte an Zirl und Zams Geschenke!

Martin Radda, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Die erste Halbzeit war ein relativ offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Durch den sehr unebenen Platz, den Föhnsturm und den Saharastaub waren die äußeren Bedingungen nicht gerade optimal. Nach einer Standardsituation gingen wir mit 1:0 durch Nairz Gabriel in Führung und nach einem tollen Spielzug über unsere linke Seite erhöhten wir durch Dominik Schweissgut. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit erschien zum ersten Mal der Osterhase und brachte den Zirlern den Anschlusstreffer durch Ömer Köken.

Auch in der zweiten Hälfte passten sich beide Seiten dem Osterwochenende an und man freute sich über Geschenke auf beiden Seiten. Nach einer komfortablen 4:1 Führung gerieten wir Dank großzügiger Hilfe noch einmal unter Druck, konnten aber den knappen Sieg über die Zeit retten. Für uns haben noch Maximilian Dobler zum 3:1 und Dominik Schweisgut zum 4:1 getroffen, Jakob Danzl und Lukas Steinbacher waren für Zirl erfolgreich.

Alles in allem war es kein hochklassiges Spiel, aber dennoch nehmen wir die drei Punkte gerne mit. Für einige Routiniers von uns war es überhaupt der erste Sieg in Zirl und somit hat uns der Osterhase schöne drei Punkte ins Nest gelegt!“

Die Partie gegen Stubai hätte Haiming nicht verlieren müssen!

Andreas Hell, SV Haiming: „Ein Spiel, das wir nicht verlieren hätten müssen! Eine Unachtsamkeit in Hälfte eins, einmal ausgekontert in Hälfte zwei und schon stand es 2:0 für den Gegner durch Treffer von Benjamin Selmanovic und Simon Eberl. Wobei wir zwei dicke Chancen in der ersten Halbzeit hatten und ein Tor aberkannt wurde wegen Abseits, obwohl der Ball vom Gegner kam! So reichte es leider trotz intensiver Bemühungen nur zum Anschlusstreffer durch Kolic Sejdo! Der defensive Stil des Gegners überraschte uns ein wenig! Trotzdem hat man gesehen, dass die Mannschaft topfit ist! Gratulation an Stubai, dem der Aufstieg wohl nicht mehr zu nehmen ist!“

