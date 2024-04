Punkteteilung zwischen Schönwies/Mils und Zams und klare Heimniederlage von Wipptal gegen Götzens!

Details Samstag, 06. April 2024 14:32

Der SV Götzens macht zumindest für vierundzwanzig Stunden zum Auftakt der 16. Runde der Landesliga West mit einem klaren 6:2-Erfolg beim FC Wipptal einen Sprung auf Tabellenplatz zwei. Im Mittelfeldduell zwischen dem SV Luzian Bouvier Zams und der FG Schönwies/Mils gibt es mit einem 1:1 eine Punkteteilung. Rückschlag für Landeck mit einem 1:4 in Reutte. Leader Stubai weiterhin souverän – 3:1 beim SV Thaur.

Abwehrriegel von Schönwies/Mils in Zams bringt einen Punkt!

Martin Radda, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Sehr viele Zuschauer warteten gespannt auf den Beginn des Derbys. Das Wetter der Rasen und alles andere war eigentlich angerichtet für ein interessantes Fußballspiel. Einzig beide Teams konnten die Erwartungen nicht erfüllen. Die Schönwieser suchten ihr Heil in einer äußerst defensiven Taktik und ließen sich weit in ihre Hälfte zurückfallen. Dagegen hatten meine Jungs kein Rezept und es fehlte an Entschlossenheit, Laufbereitschaft und dem Willen Fußball zu spielen.

Die erste Chance hatte dann Schönwies aus einem schönen Distanzschuss. Außer dieser Szene war in Hälfte eins nichts Erwähnenswertes. Nach der Pause änderte sich wenig an der Spielweise beider Mannschaften. Durch eine schöne Einzelaktion von Sandro Melmer gingen wir nicht unverdient 1:0 in Führung und hatten zwei absolute Topchancen auf das 2:0, das mit Sicherheit die Entscheidung gewesen wäre. Durch einen fragwürdigen Freistoß gelang dann den Schönwiesern der Ausgleich und somit endete das Spiel 1:1.

Meinen Jungs ist es nicht gelungen, ihr Potenzial abzurufen und den Abwehrriegel des Gegners zu knacken. Leider fehlte es an der notwendigen Entschlossenheit und am Mut und so müssen wir uns mit diesem einen Punkt zufriedengeben.“

Dreierpack von Manuel Weichselbraun für Götzens in Schmirn!

Thomas Pichlmann, Trainer SV Götzens: „Ein für uns enger Platz macht die Partie nicht einfach für unsere Mannschaft. Trotzdem sind wir nahezu perfekt in die Partie gestartet und haben nach zwanzig Minuten durch Treffer von Thomas Bergmann und einem Doppelpack von Manuel Weichselbraum mit 3:0 geführt. Kurz vor der Pause haben wir das Spiel aber wieder aufgemacht. 1:2 durch Benjamin Barigozzi und Michael Jenewein. Das wäre sicher zu vermeiden gewesen. Zum Glück haben wir im Gegenzug nach dem 2:3 nachgesetzt und sind noch vor der Pause durch Manuel Weichselbraun mit 4:2 in Führung gegangen. In Hälfte zwei dann noch Treffer von Florian Neumeister und Oliver Prader und ein in Summe ungefährdeter 6:2-Erfolg!“

