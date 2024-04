Haiming siegt ersatzgeschwächt gegen Rum – Matrei unterliegt beim SV Innsbruck klar!

Details Montag, 08. April 2024 21:06

In der 16. Runde der Landesliga West feierte der SV Haimung einen knappen 1:0-Erfolg gegen SK Auto Kluckner Rum. Das bringt Haiming Tabellenplatz drei ein. Zirl springt mit einem 2:1 bei der SPG Innsbruck West auf Platz zwei, auch für Götzens geht es nach oben. Platz vier nach dem 6:2 beim FC Wipptal. Landeck fällt nach dem 1:4 in Reutte auf Tabellenplatz fünf zurück. Sehr überraschend der Kantersieg im Ausmaß von 5:1 des SV Innsbruck gegen den SV Matrei.

Andreas Hell und Markus Seelaus analysieren Haiming gegen Rum

Andreas Hell, SV Haiming: „Die erste Halbzeit war sehr durchwachsen, da hatte Rum leichte Vorteile. Leider mussten wir Michael Schennach sehr früh ersetzen mit Verdacht auf eine schwerere Verletzung. In Halbzeit zwei konnten wir das Spiel an uns reißen und gingen durch unseren jungen KM2 Spieler Istvan Gergely Valenta, der erst sechzehn Jahre alt ist, in Führung. Dann hatten wir ganz klare Torchancen, die wir nicht verwerten konnten. Eine durch einen 17-jährigen KM2 Spieler Gianluca Kopp. Ein knapper, aber verdienter Sieg, da wir doch einige Stammspieler ersetzen mussten.“

Markus Seelaus, Trainer SK Auto Kluckner Rum: „In der ersten Halbzeit war es eine sehr gute Leistung unserer Mannschaft, leider konnten wir die spielerische Überlegenheit nicht nutzen und vergaben drei bis vier sehr gute Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit wurden wir leider bestraft. Der Kapitän der Heimelf überrannte unser Mittelfeld und konnte den Ball sehr schön auf seinen Mitspieler durchstecken, alleine vor dem Tormann und mit etwas Glück erzielte Haiming das 1:0! Leider waren wir nicht mehr in der Lage, Chancen zu kreieren und somit waren leider keine Punkte in Haiming zu holen! Fazit: Ein gutes LL-Spiel mit glücklichen Ausgang für Haiming, ein Punkt wäre auf alle Fälle möglich und auch verdient gewesen! Wir gratulieren Haiming und freuen uns schon auf das Spiel in Götzens!“

Überraschend klarer Erfolg des SV Innsbruck gegen Matrei

Ioannis Katrakylakis, Trainer SV Innsbruck: „Das waren heute durchaus schwierige Wetterbedingungen. Extrem heiß und das im April. Dreißig Minuten haben wir aber richtig gut gespielt und konnten in der 14. Minute auch durch David Grosch in Führung gehen. Das zweite Tor ist uns aber nicht gelungen. Der Gegner hatte keine konkreten Möglichkeiten, da haben wir etwas nachgelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel gut kontrolliert und in der 63. Minute durch Paul Philip Neumann das 2:0 erzielt. Nach dem 3:0 durch David Grosch war die Partie eigentlich entschieden. Kurz nach dem 4:0 in der 82. Minute durch Sandro Guttenbrunner eine Ecke für die Gäste und das 1:4 durch Manuel Holzmann. 5:1 in der 87. Minute, das war der Endstand. Die Gäste, eine sehr gute Mannschaft, war unser bester Gegner in der Hinrunde und deswegen sind wir besonders froh, heute so einen klaren Sieg eingefahren zu haben!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.