Herbert Ramsbacher, Coach des SC Imst, im ligaportal.at Tirol Interview

Am kommenden Wochenende wird der Grunddurchgang der Regionalliga Tirol fortgesetzt. Hochspannung ist garantiert, es geht um die Qualifikation für das Play-Off der Regionalliga West und um fünf Plätze im oberen Play-Off der Regionalliga Tirol. Der SC Sparkasse Imst trifft am 12.3.2022 um 15 Uhr zuhause auf den Tabellenführer SC Schwaz. Schwaz darf sich oben keinen Ausrutscher leisten - Kitzbühel, Wörgl und Telfs sind noch auf Schlagdistanz – und Imst braucht dringend Punkte, um das obere Play-Off der Regionalliga Tirol zu erreichen. Im Interview mit dem Trainer und sportlichen Leiter des SC Imst, Herbert Ramsbacher, werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Themen, bevor der Ball in Tirol wieder so richtig zu rollen beginnt.

Verlauf der Vorbereitung bislang?

Herbert Ramsbacher, Trainer und sportlicher Leiter der Kampfmannschaften des SC Sparkasse Imst 1933: „Im Februar erwischte uns regelrecht eine Coronawelle, die unsere Vorbereitung natürlich beeinflusst hat, aber wir konnten alle Spieler sukzessive wieder in das Mannschaftstraining eingliedern und behutsam aufbauen.“

Welche Testspiele wurden absolviert?

Herbert Ramsbacher: „In den Vorbereitungsspielen wurde viel getestet und jeder bekam genügend Einsatzzeit um sich zu empfehlen. Der Härtetest für uns wurde im Ländle gegen den Dornbirner SV erfolgreich absolviert.“

Gibt es verletzte Spieler?

Herbert Ramsbacher: „Mit Niko Schneebauer - Kreuzbandriss im Herbst gegen Kufstein - wird uns eine wichtige Personalie das gesamte Frühjahr fehlen. Mit Joan Battle fehlt uns ein Mittelfeldstratege bereits zum zweiten Mal wegen Corona.“

Ziele für das Frühjahr 2022?

Herbert Ramsbacher: „Durch den Kaderumbau - sieben Abgänge und fünf Zugänge - wurde nochmals großen Wert auf eine Verjüngung gelegt und somit klar ein Zeichen gesetzt, um nachhaltig in den kommenden Saisonen eine wichtige Rolle im Tiroler Fußball spielen zu können. Die Entwicklung des Teams steht im Frühjahr an oberster Stelle und dabei wollen wir unseren Fans attraktiven Offensivfußball in der Velly Arena bieten.“

Wie stehen Sie zur Teilung der Liga in ein oberes/unteres Play-Off nach dem Grunddurchgang?

Herbert Ramsbacher: „Wir haben gegen starke Gegner in den verbleibenden vier Runden nichts mehr zu verlieren. Sollten wir uns für das obere Play Off qualifizieren, geht es um einen ÖFB-Cup Startplatz. Wenn wir uns in dieser neuerlichen Corona-Saison dieses Mal für das untere Play-Off qualifizieren sollten, werden die Jungs wertvolle Erfahrungen sammeln, die uns in den kommenden Jahren puncto Druck noch sehr weiterhelfen können und werden. Zum Frühjahrsauftakt kommt mit dem SC Schwaz das Team mit dem teuersten und besten Kader der Liga zu uns. Wir haben somit überhaupt nichts zu verlieren und werden versuchen, wie beim 2:1 Auswärtssieg, wieder drei Punkte zu holen.“

Favorit auf den Titel im Play-Off der Regionalliga West bzw. im oberen Play-Off der Regionalliga Tirol?

Herbert Ramsbacher: „Favorit ist ganz klar der SC Schwaz. Kitzbühel und Wörgl sind die üblichen Verdächtigen. Ich schätze im Frühjahr aber auch Kufstein sehr stark ein. Auch die untere Tabellenregion wird näher an die Topteams heranrücken.“

Welches Team wird Bundesliga-Meister und wer wird im Play-Off um die Europa-Startplätze mitspielen können?

Herbert Ramsbacher: „Red Bull Salzburg wird wieder unangefochten und verdient Meister. Ihr Konzept und die damit verbundene Ausbildung ist genial. Die Wiener Clubs und Austria Klagenfurt haben sich das Meister-Play-Off verdient. Sturm Graz wird sich mit Sicherheit auch für den europäischen Fußball qualifizieren.“

2023/24 wird es die Regionalliga West wieder in der ursprünglichen Form mit 15 oder 16 Teams geben, eine gute Idee?

Herbert Ramsbacher: „Für mich ist das die einzig richtige Entscheidung. Die Regionalliga hat mit der Teilnahme von drei Bundesländern - Salzburg, Tirol und Vorarlberg - sportlich einen viel größeren Stellenwert. Die Bühne für alle Beteiligten sich zu präsentieren ist dementsprechend groß und die Weiterentwicklung enorm.“

Wichtige Neuigkeiten zum Verein?

Herbert Ramsbacher: „Wir arbeiten weiterhin an einer soliden Basis. In allen Bereichen, ob sportlich oder infrastrukturell, muss das Fundament stimmen, um langfristig Erfolg zu haben.“

Wichtige persönliche Anliegen zum Thema Fußball?

Herbert Ramsbacher: „Derzeit gibt es wahrlich wichtigere Themen auf dieser Welt als Fußball. Die Coronakrise, der Krieg in der Ukraine - aber unser Sport hat die Möglichkeit, den Menschen Stunden der Freude, der Emotionen und des Glücks zu bescheren. Fußball ist auch Ablenkung vom Alltag und nirgends wird Integration und das Miteinander besser geschult als im Mannschaftssport.“

Was Ihnen persönlich sehr wichtig ist?

Herbert Ramsbacher: „Der Sport ist und bleibt die beste Schule des Lebens. Man lernt mit Niederlagen und Erfolgen umzugehen. Man wächst mit Integration, Zusammenhalt und Zielsetzungen auf. Loyalität, Disziplin und Teamwork bringen dich an deine Ziele. Im Sport wie im Berufsleben.“