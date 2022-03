Imst gegen Schwaz – ein echter Kracher zum Auftakt!

Details Freitag, 11. März 2022 00:43

Endlich geht es wieder los im Unterhaus in Tirol und den Auftakt besorgt traditionell die Regionalliga Tirol. In den letzten vier Runden des Grunddurchganges geht es um zwei Play-Off Plätze in der Regionalliga West und fünf obere Play-Off Plätze in der Regionalliga Tirol. Die Konstellation vor der Partie SC Sparkasse Imst gegen SV Eglo Schwaz ist von der Papierform her klar. Der Tabellenführer Schwaz tritt bei der Nummer acht, dem SC Imst, an. Aber es ist wohl eine heiße und enge Partie zu erwarten – für beide Teams geht es im ersten Spiel 2022 schon um sehr viel. Schwaz muss die Verfolger an der Tabellenspitze auf Abstand halten, Imst will den ersten Schritt Richtung oberes Play-Off setzen!

Leader Schwaz gegen die jungen Kicker von Imst

Der SC Sparkasse Imst 1933 startet mit vierzehn Punkten Rückstand auf Tabellenführer SC Schwaz. Am Samstag, dem 12.3. 2023 um Uhr in der Velly Arena Imst Tirol, wird es sowohl für unsere junge Regionalliga Truppe von Imst als auch für den Leader Schwaz zur ersten echten Bewährungsprobe kommen.

SC Sparkasse Imst Trainer Herbert Ramsbacher: ‚Die Vorbereitung war natürlich von vielen Corona-Erkrankungen geprägt. Trotzdem fanden sehr gute Einheiten statt, es gab wenig Verletzungen und in den Trainingsspielen wurden durchaus gute Leitungen erbracht. Wir wollen uns wieder auf unsere Stärken konzentrieren und Spaß am Platz haben. Die Mannschaft ist wieder verjüngt worden, aber hat an Qualität in der Breite sicher dazu gewonnen. ‘

Franco Böhler, SC Sparkasse Imst: ‚Mit Christoph Eller vom IAC, Rene Hellermann von der Admira Wacker Mödling, Armin Kohler vom SV Hall, Alp Demir als Türkei-Rückkehrer und Luis Zimmerschied, zuletzt 1860 Rosenheim - Regionalliga Bayern, sind uns sehr gute Neuverpflichtungen gelungen. Nicht nur in der KM1, sondern auch bei unseren Juniors und der

Damen- Kampfmannschaft hat sich viel getan. Durch die Kaderbreite in der Regionalliga Truppe erhoffen wir uns auch bei den Juniors eine spannende Meisterschaft rund um den Aufstiegsplatz in der Bezirksliga West. Der erfahrene, neue Co-Trainer bei den Juniors, Robert Sock, soll Cheftrainer Clemens Thurner bei dieser Herausforderung unterstützen. Unsere U14, U16 und U18 sind im Meisterplayoff, darüber hinaus sind wir mit 200 Kids in zehn Mannschaften und den dazugehörigen Trainern auf alle Fälle seit Jahren auf einem guten Weg in der Nachwuchsschiene. Darauf sind wir sehr stolz. Die Zukunft ist auch weiblich: 80 Mädchen, inkl. ‚UEFA Disney Playmaker’-Projekt, und zwei reine Mädchen-Teams in der Meisterschaft sind bereits im Training. Das ist in Tirol nahezu einzigartig. Dazu gewannen wir im Winter einen neuen, erfahrenen Trainer für unser SC-Frauenteam in der Landesliga West: Alen Karadzic ist neuer Trainer mit großen Ambitionen.’

Imst Präsident Josef ‚Pepo‘ Eisenbeutl: ‚Im Verein wird es über zwölf Monate nie richtig still: Entweder wir tüfteln am nächsten Infrastruktur Projekt oder man kümmert sich um Sponsoren, Mitglieder, Trainer, Spieler, Anlagen oder Öffentlichkeitsarbeit. Es ist immer was zu tun. Unsere Bemühungen rund ums Jahr werden auch von der Stadtgemeinde gewürdigt. So konnten wir auch im Herbst mit den Stadtwerken eine tolle Kooperation im Nachwuchs-Sponsoring vereinbaren. Wir wachsen in allen Richtungen, das bedeutet natürlich auch, dass der Verein immer weitere Kreise in Sachen Infrastruktur zieht. Nach den geschlagenen Gemeinderatswahlen werden wir das Gespräch mit dem neuformierten Gremium suchen und wir sind überzeugt, dass wir weiterhin gute Lösungen für alle Interessen finden werden.‘

Imst Obmann Manuel Westreicher: ‚Wir gehen nun schon seit März 2019 einen gemeinsamen Weg mit gemeinsamen Zielen. Unser Verein wird 2023 neunzig Jahre jung. Auf unsere aktuelle Periode und das Team im Nachwuchs, im Vorstand, bei den Kampfmannschaften können wir nur stolz sein. Es bedarf großer Mühen und viel Fleiß um alle sportlichen, wirtschaftlichen und strukturellen Ziele mit dem SC Sparkasse Imst 1933 zu erreichen und es muss dabei auch Spaß machen. Mich persönlich motiviert immer wieder das große Potenzial des Vereins. Für uns ist wichtig, dass der Fußball in der Velly Arena Imst Tirol attraktiv bleibt und Zuschauer anzieht. Rund um den Spieltag werden wir auch wieder Aktionen starten, die einen schönen Tag im Stadion noch bereichern können.’