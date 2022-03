Ausblick auf die Meisterschaftsfortsetzung mit dem Coach des SC Schwaz

Details Samstag, 05. März 2022 01:19

Am 6. März 2022 wird die Meisterschaft der Regionalliga Tirol mit der Nachtragspartie zwischen dem SV Telfs und dem SV Fügen fortgesetzt. Es steht aber bereits fest, dass kein Team aus dem Westen versuchen wird eine Lizenz für die Admiral 2. Liga zu bekommen. Damit geht es im Play-Off der Regionalliga West „nur“ um den Meistertitel im Westen Österreichs. Der SC Eglo Schwaz hat als Tabellenführer der Regionalliga Tirol ausgezeichnete Chancen dieses Play-Off zu erreichen – vier Runden sind im Grunddurchgang noch zu spielen. Außerdem wurde die Zukunft der Regionalliga West fixiert und zu all diesen Themen hat ligaportal.at Tirol ein Interview mit dem Trainer des SC Schwaz, Akif Güclü, geführt.



Verlauf der Vorbereitung bislang?

Akif Güclü, Trainer SC Eglo Schwaz: „Wir hatten unter optimalen Bedingungen eine gute Vorbereitung mit hoher Trainingsbeteiligung und jeder Spieler hat super mitgezogen. Die Jungs sind in Topform und brennen auf das erste Spiel in Imst.“

Welche Testspiele wurden absolviert, welche sind im Finish der Vorbereitung noch geplant?

Akif Güclü: „Gegen Kundl gab es einen 7:1 Erfolg, gegen WSG Tirol II ein 3:3, gegen die SPG Silz/Mötz einen 3:2 Erfolg, gegen Mils spielten wir 7:2, gegen Fügen 2:0 und gegen Hall spielen wir noch am kommenden Samstag, dem 6.3.2022.“

Ziele für das Frühjahr 2022?

Akif Güclü: „Einstieg in das Meister-Playoff der Regionalliga West und dann werden die Ziele neu gesetzt.“

Wie stehen Sie zur Teilung der Liga in ein oberes/unteres Play-Off nach dem Grunddurchgang?

Akif Güclü: „Da wir keine Erfahrung haben, tue ich mir schwer das zu beantworten. Aber durch die Halbierung der Punkte wird es auf jeden Fall spannend und es gibt für beide Playoffs Anreize wie die Teilnahme am ÖFB-Cup im oberen Playoff und im unteren Playoff eben nicht abzusteigen.“

Favorit auf den Titel im Play-Off der Regionalliga West bzw. im oberen Play-Off der Regionalliga Tirol?

Akif Güclü: „Ich denke im oberen Play-Off der Regionalliga Tirol sind - inklusive Reichenau - die ersten zwei Plätze für alle fünf Mannschaften noch möglich.“

Welches Team wird Bundesliga Meister und wer wird im Play-Off um die Europa-Startplätze mitspielen können?

Akif Güclü: „Meister wird wie immer RB Salzburg, Sturm, der WAC und die Austria Wien sind meine Favoriten für die Europastartplätze.“

2023/24 wird es die Regionalliga West wieder in der ursprünglichen Form mit 15 oder 16 Teams geben, eine gute Idee?

Akif Güclü: „Was ich nicht beeinflussen kann, muss ich so nehmen, wie es beschlossen wurde. Es waren tirolintern spannende und temporeiche Partien mit mehr Zuschauern und mehr Derbys in der neuen Regionalliga Tirol. Aber leider ist dadurch die Tirol Liga sportlich komplett abgefallen. Die Regionalliga West fand ich auch in Ordnung, da sie vor allem sportlich deutlich besser war und der Spielerpool für die Vereine in der RLW wesentlich größer ist. Es ist auch entscheidend, bei welchem Verein man momentan beschäftigt ist, um zu sagen, welche Form interessanter ist. Es hat jeder Verein seine Vor- und Nachteile und man schaut eher auf die eigenen Interessen, egal in welcher Form man spielt und jeden alles recht machen ist sowieso unmöglich.“

Wichtige persönliche Anliegen zum Thema Fußball?

Akif Güclü: „Respektvoller Umgang mit allen Beteiligten am und neben dem Platz. Ich wünsche allen Vereinen eine tolle, verletzungsfreie Saison mit vielen Zuschauern und spannende Spiele.“

Was ist Ihnen aktuell persönlich sehr wichtig?

Akif Güclü: „Hoffentlich so schnell wie möglich das Ende vom Krieg in der Ukraine. Man fühlt sich fürchterlich, wenn man zusehen muss, wie es den Menschen - vor allem den Kindern - im Krieg geht!“