Schwaz mit taktischer Meisterleistung in Imst und drei sehr wichtigen Zählern!

Der SC Eglo Schwaz holt sich in der ersten Runde der Regionalliga Tirol 2022 drei – recht ungefährdete – Punkte beim SC Sparkasse Imst. Mit einem 3:1 Erfolg wird die Tabellenführung verteidigt, auch Verfolger Wörgl gewinnt gegen Hall 4:0. Damit steht Kitzbühel am Sonntag, dem 13.3.2022 um 11 Uhr, bei den WSG Tirol Amateuren unter Druck. Der Anschluss an die Top-2 kann nur mit einem Dreier gewahrt werden und zudem lauert dahinter Telfs, die zwei Spiele weniger am Konto haben. Die Partie der aktuellen Runde beim FC Wacker Innsbruck II wurde auf den 23.3.2022, 19:30 Uhr, verschoben.

Imst gelingt knapp vor der Pause der Ausgleich

Ein mit großer Spannung erwartetes Auftaktduell, wobei die Gäste zwar als Favorit in die Partie gehen, aber Imst hat ganz sicherlich eine Mannschaft, die bislang das vorhandene Potential nicht ganz auf den Rasen bringen konnte. Zudem hat sich Imst im Winter verstärkt, den stärksten Kader der Liga hat aber sicherlich Schwaz. Schwaz geht auch sehr dynamisch in die Partie und kann auch in der 23. Minute - nach einer Ecke durch Benjamin Pranter - in Führung gehen. Imst kann in der Offensive nicht wirklich Gefahr ausstrahlen, kommt aber in der 41. Minute etwas glücklich zum Ausgleich. Ein Freistoß an die Mauer der Gäste und Rene Hellermann gelingt doch etwas überraschend der Ausgleich. Imst im Finish der ersten Hälfte mit viel Schwung, es geht mit 1:1 in die Pause.

Youngster Max Löschl eiskalt!

In Hälfte zwei ist es allerdings Schwaz, die bereits nach fünf Minuten abermals in Führung gehen können. Ein Stanglpass von Patrick Knoflach, Benjamin Pranter lässt die Kugel durch und der erst siebzehnjährige Max Löschl stellt eiskalt auf 2:1 für Schwaz. In der 62. Minute die Vorentscheidung. Harald Cihak mit einem Freistoß links vor dem Tor von Imst und der Goalie der Hausherren macht keine glückliche Figur, der Ball fällt hinter ihm in den Kasten. Schwaz behält das Spiel unter Kontrolle und feiert am Ende einen eigentlich ungefährdeten 3:1 Erfolg.

Beste Spieler SC Eglo Schwaz: Sandro Neurauter (IV), Johannes Kinzner (IV), Lukas Wackerle (Tor)

Akif Güclü, Trainer SC Eglo Schwaz: „Das erste Spiel nach der Winterpause ist immer eine schwierige und heikle Angelegenheit. In der ersten Halbzeit hat sich meine Mannschaft sehr gut präsentiert, drei Treffer wären möglich gewesen. Ein etwas unglückliches Gegentor zum 1:1 – damit blieb die Partie eng. Aber nach Wiederanpfiff das 2:1 durch unseren Youngster Max Löschl, toll vorbereitet von unseren Routiniers. In Folge hätten wir sicher noch höher gewinnen können, ich bin aber mit der taktischen Meisterleistung meiner Mannschaft sehr zufrieden – in Imst mit 3:1 zu gewinnen ist nicht einfach. Imst ist eine starke Mannschaft, die sich zudem im Winter noch markant verstärkt hat. Ein großes Pauschallob an meine Mannschaft für die heutige Leistung!“