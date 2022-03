Markus Dorn, FC Kitzbühel: „Natürlich werden wir alles geben um im Regionalliga West Play-Off zu spielen“

Details Samstag, 12. März 2022 15:24

Es geht wieder weiter in der Regionalliga Tirol – der FC Eurotours Kitzbühel spielt am Sonntag, dem 13.3.22, um 11 Uhr bei den WSG Tirol Amateuren. Vier Spiele, dann ist die Entscheidung gefallen, welche beiden Teams aus Tirol im Regionalliga West Play-Off spielen dürfen. Kitzbühel steht vor dem Finale des Grunddurchganges auf Platz zwei der Tabelle, punktegleich mit Wörgl, einen Punkt vor Telfs – die allerdings ein Spiel weniger ausgetragen haben – und drei Punkte vor Reichenau. Damit ist wohl jedes der vier Partien eine Art Finale! Auswärts bei der WSG und in Hall, zuhause gegen Reichenau und der große Schlager in Schwaz werden die Antwort geben, ob es Kitzbühel in das Play-Off der Regionalliga West schafft.

Verlauf der Vorbereitung bislang?

Markus Dorn, sportlicher Leiter FC Eurotours Kitzbühel: „Die Vorbereitung war sehr zufriedenstellend, es gab immer wieder kleinere Ausfälle durch Corona, dies hat aber auch andere Mannschaften betroffen. Die Mannschaft scheint gut in Form zu sein und die Stimmung ist auch sehr gut, man merkt die Vorfreude auf den Saisonstart!“

Welche Testspiele wurden absolviert?

Markus Dorn: „In den Testspielen gab es ein Auf und Ab bei den Ergebnissen. Das erste geplante Testspiel gegen Natters musste leider aufgrund von Schneefall abgesagt werden. Gegen Kirchbichl gelang uns ein 4:2 Erfolg, darauf folgte ein Unentschieden in Anif mit einem 2:2. In St. Johann im Pongau unterlagen wir gegen einen sehr starken Gegner mit 0:3, die stärkste Leistung gelang uns in Saalfelden gegen den FV Pinzgau, wo wir klar und verdient mit 5:0 gewannen. Leider gab es im letzten Testspiel in Kufstein eine klare 1:5 Niederlage. Ich hoffe mit dem Saisonstart werden wir unsere Leistungen stabilisieren und das Potenzial voll ausschöpfen!“

Gibt es verletzte Spieler?

Markus Dorn: „Leider fehlt uns Simon Viertler nach Meniskus-OP zum Frühlingsstart, kleinere Verletzungen bei dem einen oder anderen Spieler, grundsätzlich blieb der Kader aber gesund in der Vorbereitung.“

Ziele für das Frühjahr 2022?

Markus Dorn: „Natürlich wäre das erst Ziel unter die Top-2 im Grunddurchgang zu kommen und dann im oberen Playoff der Regionalliga West zu spielen. Das wird aber sehr schwierig, da die Mannschaften vorne auf Augenhöhe agieren,, man darf sich keinen Umfaller leisten.“

Wie stehen Sie zur Teilung der Liga in ein oberes/unteres Play-Off nach dem Grunddurchgang?

Markus Dorn: „Wir spielen heuer dieses Format das erste Mal, eine Chance hat sich dieses Format aber verdient. Ich bin aber sehr froh, dass die alte Regionalliga West ab 2023 wieder kommt.“

Favorit auf den Titel im Play-Off der Regionalliga West bzw. im oberen Play-Off der Regionalliga Tirol?

Markus Dorn: „Ganz klar der SV Schwaz, auch der SV Telfs hat gut Chancen.“

Welches Team wird Bundesliga Meister und wer wird im Play-Off um die Europa-Startplätze mitspielen können?

Markus Dorn: „Meister: RB Salzburg, Europa-Startplatz-Play-Off: LASK.“

2023/24 wird es die Regionalliga West wieder in der ursprünglichen Form mit 15 oder 16 Teams geben, eine gute Idee?

Markus Dorn: „Eine gute Idee mit 16 Teams!“

Wichtige Neuigkeiten zum Verein?

Markus Dorn: „Es gibt im Vorstand ein paar Veränderungen, diese werden wir in den kommenden Tagen bekannt gegeben.“

Wichtige persönliche Anliegen zum Thema Fußball?

Markus Dorn: „Durch die Corona-Krise verloren gegangene Spieler - speziell im Nachwuchs - wieder zum Fußball zu bewegen. Allgemein sollten wir durch den Fußball Werbung für mehr Zusammenhalt machen.“

Was Ihnen aktuell persönlich sehr wichtig ist?

Markus Dorn: „Da ist in der oberen Frage schon viel enthalten. Im Fußball würde ich zukünftig in der Liga, im Verband, unter den Vereinen einen wesentlich modernen Zugang zu Vorschlägen rund um Liga, Nachwuchs und Zusammenarbeit wünschen, wir sollten viel mehr an einen Strang ziehen, um in Tirol wieder erfolgreicher zu werden. Persönlich fehlt mir ein Stadionbesuch mit Stimmung, Euphorie, Emotion in einem vollen Stadion, das ist was den Fußball ausmacht, allgemein muss man aufpassen den Sport an der Basis zu halten.“