Kaderänderungen in Kundl und bei Wacker Innsbruck

Details Montag, 30. Januar 2023 00:41

Der SC Holz Pfeifer Kundl wird im Frühjahr 2023 um den Klassenerhalt in der Regionalliga Tirol kämpfen, der FC Wacker Innsbruck will von der Tirol Liga in die Regionalliga Tirol aufsteigen. Beide Mannschaften haben Ende Jänner 2023 einige Kaderänderungen bekannt gegeben.

Neuzugang und Rückkehrer für und nach Kundl

Der SC Kundl kann den nächsten Neuzugang vermelden. Mit Stefan Bergmeister verstärkt ein ganz prominenter Mann ab sofort das Team von Trainer Roger Kühmaier. Stefan machte seine ersten fußballerischen Schritte bei seinem Heimatverein in Thiersee, ehe er von 2008 bis 2013 in der Red Bull Akademie in Salzburg ausgebildet wurde. Danach folgte ein Wechsel zum 1. FC Nürnberg, anschließend stand er für Austria Lustenau und dem FAC in Wien unter Vertrag. Zuletzt spielte er in Kitzbühel. Stefan ist ein klassischer Mittelfeldspieler und wird in Kundl mit der Nummer 16 auflaufen.

Bereits bekannt war Neuzugang Yusuf Özüyer, er wird Kundl ebenfalls verstärken. Yusuf ist in Kundl kein Unbekannter, denn bereits vor zwei Jahren lief er im blau/weißen Dress auf. Nach den Stationen Hall und Wörgl kehrt Yusuf also nun nach Kundl zurück.

Kaderänderungen bei Wacker Innsbruck - Testspielsieg gegen Jenbach

Die beiden Tiroler Talente Tobias Koller (kommt von Haiming) und Elias Ortner (kommt von Volders) sind die nächsten beiden Neuzugänge des FC Wacker Innsbruck. Beide spielten bereits im Nachwuchs von Wacker und werden fortan wieder für Schwarz-Grün auflaufen. Selim Ajkic und Mervin Kalac haben den FC Wacker Innsbruck während dieser Transferperiode verlassen und werden sich neuen Herausforderungen stellen.

Der Fc Wacker Innsbruck gewinnt außerdem das erste Testspiel in der diesjährigen Vorbereitung gegen den SK Jenbach mit 3:1. Die Tore für Wacker erzielten Dionis Ramaj (2) und ein Testspieler.