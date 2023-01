Kufstein, Innsbruck West, Fügen, Zirl und Silz/Mötz haben getestet!

Details Montag, 30. Januar 2023 19:21

Am letzten Jännerwochenende hat die Testspielsaison im Unterhaus Fahrt aufgenommen. Die WSG Tirol hat die Testspielserie bereits mit einem 4:0 gegen Kufstein beendet – am zweiten Februarwochenende starten die entscheidenden Duelle, ob es für das Meister-Play-Off der tipico Bundesliga reichen wird. Der SK St. Johann konnte Fügen bezwingen, ebenso Silz/Mötz das Team von Zirl.

IBW mit 7:1 Sieg gegen FC Oberhofen!

Am letzten Jännerwochenende absolvierte die KM1 der SPG Innsbruck West ihr erstes Testspiel gegen den FC Oberhofen. Nach einer schwächeren ersten Halbzeit drehten die Jungs der SPG in Hälfte zwei auf und konnten die Partie noch deutlich mit 7:1 gewinnen!

Fügen unterliegt St. Johann

Mit einer 1:2 (0:0) Niederlage gegen den SK St. Johann endete das erste Vorbereitungsspiele des SV Fügen auf das Frühjahr 2023. Bei Fügen kam jeder Spieler mindestens eine Halbzeit zum Einsatz. Das Tor für Fügen erzielte Stephan Kuen nach Vorlage von Rückkehrer Rupi Wildauer. Bei einer unglücklichen Aktion erlitt leider Youngster Tobias Daum von Fügen eine Wunde am Oberschenkel und musste genäht werden. Alles gute und baldige Genesung wünscht die Redaktion von ligaportal.at Tirol.

Silz/Mötz setzt sich klar gegen Zirl durch

Ein klares 8:3 (4:1) gab es im Test am letzten Jännerwochenende 2023 zwischen der SPG Silz/Mötz und Zirl. Der Sensationsaufsteiger in der Regionalliga Tirol und heißer Kandidat für das Play-Off der Regionalliga West im Frühjahr 2023 traf durch Ertugrul Yildirim, Samuel Krismer (2), Paulo Rossetti (4) und Elias Ulses;

WSG Tirol bezwingt Kufstein

Für die Kicker der WSG Tirol wird es in Kürze ernst – es geht um die Qualifikation für das Meister-Play-Off der tipico Bundesliga – am 11. Februar 2023 steht die vorentscheidende Partie auswärts beim WAC an. Gegen den FC Kufstein konnte die WSG den letzten Test mit 4:0 gewinnen.

Roppen/Karres bezwingt im Test Haiming knapp

2:1 für die SPG Roppen/Karres im Test am letzten Jännerwochenende den den SV Haiming. Beie Mannschaften haben ja noch Zeit bis zum letzten Märzwochenende, um optimal in Form zu kommen – dann erfolgt der Meisterschaftsstart in den Tiroler Unterhausligen.