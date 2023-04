Die Weichen für die Zukunft auf der Trainerbank des FC Kitzbühel sind gestellt!

Details Mittwoch, 26. April 2023 13:56

In der aktuellen Tabelle des unteren Play-off der Regionalliga Tirol liegt der FC Kitzbühel einen Punkt hinter Tabellenführer WSG Tirol Amateure auf Platz zwei. Das Ziel, sich einen Platz in der Regionalliga Tirol 2023/24 könnte bald geschafft sein, immerhin beträgt der Puffer auf den Abstiegsrelegationsplatz zehn Punkte. Nun wurden auch, wie bereits angekündigt, die Weichen für die Zukunft auf der Trainerbank gestellt, wie der FC Kitzbühel heute verlautbart hat.

Wieder etwas Positives ist im Entstehen!

Nachdem sich die gut funktionierende Interimslösung im Sommer wie vereinbart wieder in die zweite Reihe zurückziehen wird, konnte der FC Kitzbühel mit Paul Schneeberger einen ausgewiesenen heimischen Fußballexperten für die angehenden Ziele gewinnen. In seiner aktiven Fußballkarriere spielte er unter anderem für den FC Tirol, Wörgl und Kufstein in der Bundesliga, 2. Liga und Regionalliga West. Als A-Lizenz Trainer blickt der 44-Jährige auf sehr erfolgreiche Jahre bei seinem Heimatverein Wildschönau, Westendorf und Kirchbichl zurück.

Nun geht der ambitionierte Direktor der NMMS Wildschönau den logischen nächsten Schritt und übernimmt eine der interessantesten Adressen im Tiroler Klubfußball.Der Neo-Coach freut sich bereits auf die spannende und herausfordernde Aufgabe in Kitzbühel. „Das Gesprächsklima war vom ersten Kontakt an sehr gut, meine Einstellung deckt sich sehr mit jener der Vereinsführung und man spürt, dass in Kitzbühel wieder etwas Positives im Entstehen ist. Dazu will ich meinen Teil beitragen, gemeinsam wollen wir die Ziele angehen und erreichen.

Präsident Christoph Pichler zum neuen Trainer: „Die Gespräche mit Paul haben gezeigt, dass er der Trainer ist, mit dem wir zukünftige Herausforderungen bestmöglich bewältigen und unsere Ziele gemeinsam erreichen können. Zudem ist er bereits mit einigen Personen im Verein gut vernetzt und genießt ein hohes Ansehen in Fachkreisen. Herzlich willkommen beim FC Kitzbühel!." "Paul kann junge Spieler ausgezeichnet entwickeln und verfügt über ausgewiesene Führungsqualitäten, welche im Fußballgeschäft immer noch mehr an Relevanz gewinnen. Wir sind nach zahlreichen Gesprächen überzeugt, die ideale Lösung für eine erfolgreiche Zukunft des FC Kitzbühel gefunden zu haben“, ergänzt der sportliche Leiter Markus Dorn.

Paul Schneeberger erhält in Kitzbühel einen Zweijahresvertrag mit vereinsseitiger Option auf ein weiteres Jahr.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei