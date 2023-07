Kundl verstärkt sich mit vier Spielern!

Details Montag, 17. Juli 2023 01:05

Der SC Holz Pfeifer Kundl konnte sich im Duell mit den Haller Löwen in der Regionalliga Tirol halten und versucht sich für die kommende Saison 2023/24 zu verstärken. Zwölf starke Teams stehen sich gegenüber, sechs kommen als Aufsteiger aus der Tirol Liga neu dazu. Und diese sechs haben sich immerhin gegen den FC Wacker Innsbruck durchgesetzt. Kundl startet bei einem Aufsteiger in die neue Saison. Der SK Ebbs hat in der Relegation die Haller Löwen in die Tirol Liga gestoßen und in Ebbs gibt es für Kundl auch am 30. Juli 2023 ab 17:30 Uhr das erste Spiel der neuen Saison.

Die Neuzugänge in Kundl im Kurzportrait

Name: Marco Juffinger (Juffi)

Alter: 19 Jahre

Bevorzugte Position: IV

Bisherige Vereine: SV Thiersee, SV Kirchbichl, Deutsches Fußball Internat, FC Kufstein

Beruf: Fitnesstrainer und Zivildienst

Hobbies: Fitness, Reisen

Lieblingsmannschaft: Man City

Herzlich willkommen in Kundl Juffi!

Name: Marco Steiner

Alter: 18 Jahre

Bevorzugte Position: ZOM, ST

Bisherige Vereine: Schwoich, Niederndorf

Beruf: Schüler

Hobbies: Fußball, Volleyball

Lieblingsmannschaft: FC Barcelona

Herzlich willkommen in Kundl Marco!

Name: Benjamin Weidhofer

Alter: 20

Bevorzugte Position: Flügel/ Stürmer / 10er

Bisherige Vereine: Wsg Tirol, Sv Hall

Beruf: Zivildiener

Hobbies: Schwimmen, Wandern

Lieblingsmannschaft: FC Barcelona und AC Milan

Herzlich willkommen in Kundl Benni!

Name: Christian Egger

Alter: 21

Bevorzugte Position: Mittelfeld/Verteidigung

Bisherige Vereine: FC Bad Häring

Beruf: Student

Hobbies: Fußball, Schwimmen, Fitness

Lieblingsmannschaft: Real Madrid

Herzlich willkommen in Kundl Christian!

(Quelle: SC Holz Pfeifer Kundl facebook)

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei