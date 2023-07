Chefcoach Manuel Ludwiger analysiert die Vorbereitung der WSG Tirol Juniors – Transferbilanz des SV Wörgl

Details Dienstag, 25. Juli 2023 23:44

Anpfiff zur Regionalliga Tirol Meisteschaft 2023/24 am 28. Juli um 18 Uhr – Der Innsbrucker AC und der Völser SV sorgen dafür, dass der Ball wieder rollt. Die WSG Tirol Amateure gehen als WSG Tirol Juniors an den Start – mit nicht weniger als dreizehn Neuzugängen und acht Abgängen, wovon einige sicher schmerzen werden. Coach Manuel Ludwiger sieht bei vielen Mannschaften einen Kaderumbruch, deswegen lässt sich schwer einschätzen, wie die Meisterschaft laufen wird. Spannend wird sie aber auf alle Fälle. Beim SV Wörgl haben sich auch einige Änderungen im Kader im Sommer 2023 ergeben. Wörgl startet am 28.7.23 um 19:30 Uhr in St. Johann und die WSG Tirol Juniors empfangen am 30.7. um 10:30 Uhr den SV Telfs.

Aktuelle Lage bei den WSG Tirol Juniors kurz vor Meisterschaftsstart

Rückblick auf die Vorbereitung?

Manuel Ludwiger, Cheftrainer WSG Tirol Juniors: „Im Trainerteam sind wir mit der Vorbereitung sehr zufrieden, auch wenn die Zeit im Sommer naturgemäß sehr kurz ist. Aufgrund der Umstrukturierungen in unserer Mannschaft mit zahlreichen Zu- und Abgängen lag der Fokus bisher am Implementieren unserer Spielanlage und am Formen eines funktionierenden Teams.“

Testspielbilanz?

Manuel Ludwiger: „Absolviert haben wir bislang folgende Testpartien:

5.7.2023: WSG Tirol Juniors – Union Innsbruck 6:0

8.7.2023: WSG Tirol Juniors – SC Mils 1:2

15.7.2023: WSG Tirol Juniors – SPG Silz/Mötz 2:1

22.7.2023: WSG Tirol Juniors – Austria Lustenau Amateure 3:0

Das letzte Testspiel findet am 26.07.2023, 19:00 Uhr statt. WSG Tirol Juniors – SC Münster im Gernot-Langes-Stadion in Wattens.“

Transferbilanz?

Abgänge:

Martin Schmadl (SC Schwaz)

Kevin Nitzlnader (SC Schwaz)

Florian Tipotsch (SC Schwaz)

Mario Ackerl (FC Volders)

Maximilian Deflorian (FC Volders)

Christian Steinlechner (FV Ravensburg)

Fabian Kellner (SV Kolsass/Weer)

Anes Masic

Zugänge:

Jürgen Huber (USK Anif)

Stefan Inthal (FC Ingolstadt II)

Raphael Gschösser (SV Brixlegg/Akademie Tirol)

Raphael Rauch (SV Hall)

Eugen Xhafa (FC Südtirol)

Severin Weyrer (SV Völs)

Lorenz Heidegger (FG Schönwies/MIls)

Mathew Collins (Hannover 96 U19)

Aldin Jeina (SV Grödig II)

Moritz Hupfauf (SV Oberperfuss/Akademie Tirol)

Renato Babic (NK Krsko)

Seo Ram Lee (RW Hadamar)

Kelvin Attah (LASK Akademie U18)

Manuel Ludwiger: „Mit unserem Kader sind wir sehr zufrieden!“

Wie sind die Ziele für die kommende Saison ausgerichtet?

Manuel Ludwiger: „Wir wollen mit unserer jungen Mannschaft (Durchschnittsalter 19 Jahre) attraktiven und mutigen Fußball spielen. Unser Ziel ist es, die Jungs bestmöglich weiterzuentwickeln und in jedem Training maximal zu fordern.“

Favoriten in der eigenen Liga 2023/24?

Manuel Ludwiger: „Die Liga ist meiner Meinung nach sehr schwierig einzuschätzen. Bei vielen Teams gab es einen personellen Umbruch bzw. einige Kaderänderungen – es wurden vor allem viele junge Spieler verpflichtet. Ich denke, dass sich die Zuschauer daher auf tolle und ausgeglichene Spiele freuen können.“

Favoriten auf den Meistertitel in der Admiral Bundesliga?

Manuel Ludwiger: „Red Bull Salzburg ist wie jedes Jahr die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Sturm Graz und LASK sehe ich als die ersten Herausforderer.“

Favoriten auf den Meistertitel in der 2. Liga?

Manuel Ludwiger: „Ich denke, dass es ein enges Rennen zwischen dem SKN St. Pölten und dem GAK werden wird!“

Transferbilanz des SV Wörgl

„Wir begrüßen herzlichst folgende Jungs in unserem Verein:

Fabian Schönlechner - kommt vom SV Kirchbichl

Engincan Gündogdu - kommt vom FC Kufstein

Fabio Mitterer - war zuletzt in Diensten des SV Kirchbichl

Valentin Weißbacher (noch ohne Foto) - kommt von der WSG Tirol

Wir verabschieden - und bedanken uns für ihren Einsatz:

Maximilian Flörl (SC Kundl), Dejan Kostadinovic (FC Schwoich), Yigit Baydar (SV Hall), Marco Lella (SV Langkampfen), Matthias Gugglberger (SC Ellmau) und Lusaed Kastrati (England)“

(Quelle: SV Wörgl facebook)

