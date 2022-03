Reichenau mit Rückschlag beim SVI – Wörgl bleibt gegen Hall auf Play-Off Kurs!

Details Samstag, 12. März 2022 20:12

Auftakt 2022 in der Regionalliga Tirol – noch vier Runden im Grunddurchgang entscheiden welche Mannschaften in Folge beim Regionalliga West Play-Off mitkicken dürfen. Der SV Innsbruck holt überraschend ein 0:0 gegen SVG Reichenau und kostet damit dem Favoriten Reichenau zwei Punkte, die in der Endabrechnung fehlen könnten. Der SV Hall liefert dem SV Wörgl in Hälfte eins einen beherzten Kampf, verliert aber am Ende klar mit 0:4. Drei enorm wichtige Punkte für Wörgl, damit steht Kitzbühel am Sonntag, dem 13.3.22 um 11 Uhr bei der WSG Tirol unter Druck um den Anschluss auf die Top-2 nicht zu verlieren. Leader Schwaz hat sich in Imst im Schlager mit 3:1 durchgesetzt.

Achtungserfolg für den SV Innsbruck – torloses Remis gegen Reichenau

In Summe ein herber Rückschlag für die Ambitionen von SVG Reichenau bis zum Ende des Grunddurchganges im Kampf um die Top-2 dran zu bleiben. In einem sehr chancenarmen Spiel trennten sich in der 19. Runde der Regionalliga Tirol der SVI und SVG Reichenau 0:0. Für den SVI ein wichtiger Punkt im Kampf um den Klassenerhalt, der dann allerdings im unteren Play-Off nur mehr einen halben Punkt wert sein wird.

Martin Hofbauer, Trainer SV Innsbruck: „Ein 0:0 so wie man es oft zum Auftakt im Frühling sieht. Beide Mannschaften waren erstmals am Rasenplatz unterwegs, es war aber kein schlechtes Spiel. Das Unentschieden geht aus meiner Sicht absolut in Ordnung, bin mit meiner Mannschaft zufrieden. Natürlich auch mit dem einen Punkt gegen die Nummer fünf der Liga. Beide Mannschaften hatten zwei Möglichkeiten, allerdings hatte Reichenau in der 30. Minute durch Mario Kleinlercher die konkreteste Möglichkeit. Allein vor unserem Tor hat er den Ball verzogen. In der zweiten Halbzeit war Reichenau spielbestimmend, ohne wirklich zwingend zu sein.“

Bester Spieler SV Innsbruck: Matthias Bär (IV)

Ausgeglichene erste Hälfte – aber am Ende klarer Erfolg von Wörgl gegen Hall

Denis Husic, Trainer SV Wörgl: „In der ersten Halbzeit ging es hin und her – das Spiel an und für sich ziemlich ausgeglichen. Der Führungstreffer für uns in der 30. Minute ziemlich glücklich – ein Eigentor der Gäste. Drei Minuten vor der Pause aber ein sehr schöner zweiter Treffer von meiner Mannschaft – ein perfekter Schnittstellenpass und Burkibar Kilton Cisse hat zum 2:0 getroffen. So ging es in die Pause. In der zweiten Halbzeit waren wir dann das klar bessere Team. Ein Doppelpack in der 77. und 79. Minute hat uns dann einen sehr wichtigen und klaren 4:0 Erfolg gebracht. Die Torschützen waren Bastian Pichler und Marvin Schöpf.“

Beste Spieler SV Wörgl: Johannes Erb, Julian Schulnig, Dino Bevab